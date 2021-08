Minnesota United accueille le Houston Dynamo

in

08/07/2021 à 02:01 CEST

Le Minnesota United jouera son vingt-quatrième match en Major League Soccer contre le Dynamo de Houston, qui doit commencer ce dimanche à 2h00 dans le Champ Allianz.

Le Minnesota United Il atteint le vingt-quatrième match avec l’intention d’améliorer ses chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 2-2 contre le Whitecaps de Vancouver à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six des 16 matches disputés à ce jour, avec une séquence de 19 buts pour et 21 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Dynamo de Houston a subi une défaite contre Austin FC lors du dernier match (3-2), il arrive donc au match avec le besoin de renouer avec la victoire sur le terrain de Minnesota United. Avant ce match, le Dynamo de Houston il avait remporté trois des 17 matchs disputés en Major League Soccer cette saison, avec 19 buts pour et 23 contre.

Concernant la performance dans son stade, le Minnesota United il a gagné cinq fois, perdu deux fois et fait match nul une fois en huit matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le Dynamo de Houston Il a un bilan de cinq défaites et cinq nuls en 10 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Minnesota United si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Champ Allianz, en fait, les chiffres montrent deux victoires et deux nuls en faveur du Minnesota United. De même, les locaux ont un total de quatre matchs consécutifs sans défaite contre ce rival de la Major League Soccer. Le dernier match entre Minnesota United et le Dynamo de Houston La compétition s’est jouée en octobre 2020 et s’est terminée par un match nul 2-2.

En référence à la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, on peut voir qu’avant le match, le Minnesota United est en avance sur le Dynamo de Houston avec une différence de cinq points. Le Minnesota United Il entre dans le match en sixième position avec 23 points au casier. De son côté, l’équipe visiteuse est dixième avec 18 points.