Minnesota United et San Jose Earthquakes font match nul 2-2 et se partagent les points

04/07/21 à 04:06 CEST

le Minnesota United et le Tremblements de terre de San José ex aequo à deux lors du match disputé ce dimanche dans le Champ Allianz. le Minnesota United Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Bois de Portland (0-1) et l’autre devant Austin FC (2-0). Pour sa part, Tremblements de terre de San José perdu par un score de 1-3 dans le duel précédent contre le LA Galaxie. Après le résultat obtenu, le Minnesota United a été placé en sixième position, tandis que le Tremblements de terre de San José il est resté à la onzième place à la fin du match.

La première partie de la réunion a commencé d’une excellente manière pour les Tremblements de terre de San José, qui a ouvert le tableau de bord avec un peu de Cowell à la minute 15. Mais plus tard, l’équipe du Minnesota a égalisé avec un but de Kallman quelques instants avant le coup de sifflet final, à 45, concluant la première mi-temps avec un 1-1 à la lumière.

Après la mi-temps du match, en deuxième période, le but est venu pour l’équipe du Minnesota, qui a braqué les projecteurs avec un but de bila à la minute 70. L’ensemble de San José a mis les tables à travers un objectif de Benjamin Kikanovic à 82 minutes, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 2-2.

C’était un match dans lequel les entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. De la part des joueurs de la Minnesota United sauté du banc Kallman, bila, j, Alonso Oui Gregus remplacement Boxall, Niko Hansen, Raitala, Hunou Oui Trapp. Les changements de la Tremblements de terre de San José Ils étaient Wondolowski, rivières, Siad Haji, Benjamin Kikanovic Oui Marie, qui est entré par Cowell, Chofis lopez, Espinoza, Balise de tanneur Oui Judson.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Dibassy Oui Alonso par le Minnesota United déjà Remède, Espinoza Oui Marie par l’équipe de San José.

Après cette égalité en fin de match, le Minnesota United il a été placé à la sixième place du tableau avec 15 points, à une place pour accéder à une place en séries éliminatoires pour le championnat. Pour sa part, Tremblements de terre de San José avec ce point, il a obtenu la onzième place avec 11 points à la fin du match.

Fiche techniqueMinnesota United :Miller, Dibassy, ​​​​Boxall (Kallman, min.29), Chase Gasper, Raitala (j, min.46), Dotson, Trapp (Gregus, min.87), Fragapane, Niko Hansen (Ábila, min.46), Reynoso et Hunou (Alonso, min.74)Tremblements de terre de San José :Jt Marcinkowski, Alanís, Tanner Beason (Benjamin Kikanovic, min.73), Salinas, Nathan Pelae, Remedi, Judson (Marie, min.77), Yueill, Cowell (Wondolowski, min.55), Espinoza (Siad Haji, min. 73) et Chofis Lopez (Rios, min.55)Stade:Champ AllianzButs:Cowell (0-1, min. 15), Kallman (1-1, min. 45), Ábila (2-1, min. 70) et Benjamin Kikanovic (2-2, min. 82)