Minnesota United et Sporting Kansas City se partagent les points dans un match sans but (0-0)

21/08/2021 à 23:44 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Champ Allianz et qui a affronté le Minnesota United et à Ville sportive de Kansas il s’est terminé par un nul sans but entre les deux prétendants. Les Minnesota United Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel joué contre le Tremblements de terre de San José. En ce qui concerne l’équipe Kanseño, le Ville sportive de Kansas Il est venu de battre 0-2 à FC Dallas lors du dernier match disputé. Avec ce résultat, l’équipe du Minnesota s’est classée cinquième, tandis que la Ville sportive de Kansas, pour sa part, est deuxième en fin de match.

En première mi-temps, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat de 0-0.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Minnesota United de Adrien bruyère soulagé Agudelo, Patrick Weah et McMaster pour Trapp, Finlay et Reynoso, tandis que le technicien du Ville sportive de Kansas, Pierre Vermes, a ordonné l’entrée de Espinoza, Salloi et Coiffeur fournir Duc, Brillant et Shelton.

L’arbitre a montré un total de sept cartons : deux cartons jaunes au Minnesota United, spécifiquement à Dibassy et Métanire et quatre à Ville sportive de Kansas (Russel, Zusi, Salloi et Mélia). De plus, il y avait un carton rouge pour Walter par l’équipe Kanseño.

Après cette égalité en fin de match, le Minnesota United il s’est placé en cinquième position du tableau avec 28 points, en place de qualification pour une place à élimination directe pour le championnat. Pour sa part, Ville sportive de Kansas avec ce point, il a obtenu la deuxième place avec 39 points, occupant une place d’accès à une place en séries éliminatoires pour le titre à la fin du match.

Fiche techniqueMinnesota United :Miller, Dibassy, ​​Boxall, Chase Gasper, Métanire, Trapp (Agudelo, min.70), Alonso, Reynoso (McMaster, min.90), Dotson, Finlay (Patrick Weah, min.79) et HunouSports de Kansas City :Melia, Fontàs, Ilie, Martins, Zusi, Walter, Kinda, Duke (Espinoza, min.62), Shelton (Barber, min.87), Pulido (Salloi, min.63) et RussellStade:Champ AllianzButs:0-0