L’agent de football Mino Raiola a lancé une attaque étonnante contre la FIFA et EA Sports, accusant à la fois l’instance dirigeante du football mondial et l’éditeur de jeux d’abuser de leur pouvoir.

Le représentant franc de plusieurs footballeurs de haut niveau – dont Paul Pogba, Erling Haaland et Zlatan Ibrahimovic – se bat contre les réformes de la FIFA qui verraient les honoraires des agents plafonnés.

Raiola est l’un des hommes les plus influents du football

Pendant ce temps, Raiola a également menacé de « supprimer » la franchise EA Sports FIFA pour une dispute autour des droits à l’image – qui a abouti à une vive dispute avec l’animateur de talkSPORT Simon Jordan en décembre.

Dans une diatribe extraordinaire lors de la journée des sports de talkSPORT 2, l’agent a repris sa guerre des mots à sens unique avec la FIFA, accusant l’instance dirigeante de l’utiliser lui et ses collègues pour couvrir leurs propres problèmes.

« Pour détourner l’attention des vrais problèmes de la FIFA, ils ont commencé à attaquer les agents en tant que groupe, avec des règlements qui sont absurdes », a déclaré Raiola.

«Parce que nous retirons trop d’argent du jeu ou que nous sommes sans valeur ou que nous sommes des criminels pour leur enlever les problèmes.»

Raiola est connu pour avoir attisé des rumeurs sur l’avenir de ses clients

Il a ajouté: «Je pense qu’ils doivent détourner l’attention de leurs propres problèmes. N’oubliez pas que vous parlez d’une organisation qui a – je pense – 15 d’entre eux en prison aux États-Unis pour corruption et autres. Et curieusement, si vous regardez l’histoire de la FIFA, des 20 dernières années, ce n’était pas seulement un scandale.

«Donc, ce n’était pas: ‘Oh d’accord, c’est arrivé une fois qu’il y avait 4 ou 5 pommes pourries dans le panier et nous l’avons nettoyé’. Non, c’est un problème systématique à la FIFA, donc si c’est un problème systématique à la FIFA, nous pouvons presque dire que c’est leur façon de faire les choses à la FIFA.

«Alors, ils avaient besoin d’un bouc émissaire, ils avaient besoin d’un mouton à peau noire et c’était nous, vous savez? Ce n’est pas grave, mais nous ne voulons pas abandonner sans nous battre.

«Ils réussissent d’une manière qui est presque irréalisable ce que je veux faire parce que ce sont des gens qui n’ont jamais fait de transfert. En fait, ils ne savent pas ce qu’est notre travail, quel est notre travail ou ce que nous faisons et pourquoi nous sommes nécessaires ou non. Ils entendent juste, nous devons réglementer ces personnes (agents), et en tant que personnes qui ne vivent pas en Europe, je doute que certaines de ces personnes aient même vu le football.

Gianni Infantino est l’actuel président de la FIFA – succédant à Sepp Blatter à la suite d’une grave affaire de corruption en 2015

Raiola a poursuivi: «C’est quelque chose que la FIFA ne devrait même pas réglementer. La FIFA n’est là que pour essayer d’organiser un championnat du monde et même en ce sens qu’ils sont très mauvais. Je pense qu’en Angleterre, ils savent à quel point ils réussissent à organiser de manière correcte et transparente un championnat du monde.

«Il faut comprendre que ce sont des gens qui sont – sans aucune raison – invités par des chefs d’État.

«Pouvez-vous imaginer pourquoi un chef d’État devrait inviter le président de la FIFA, que diable? Qu’est-ce qu’il a fait pour que le monde soit invité par le chef de l’Etat?

«Pouvez-vous imaginer que la FIFA demande toujours que pour une coupe du monde, elle ne paie pas d’impôts dans le pays où elle a organisé le site? C’est ridicule pour les mots.

Et Raiola ne s’est pas arrêté là. L’agent a ensuite pris pour cible EA Sports au sujet de leur utilisation de la ressemblance de ses clients pour tirer profit de leur célèbre franchise de jeux vidéo FIFA.

EA Sports / FIFA 21

Zlatan est actuellement dans la FIFA – mais pour combien de temps encore?

Ibrahimovic et Gareth Bale font partie des nombreux joueurs à se demander s’ils doivent être utilisés dans le jeu, tandis que EA Sports insiste sur le fait que c’est un problème pour le syndicat des joueurs FIFPro, qui leur fournit des licences.

Et Raiola a réaffirmé son intention d’essayer de retirer ses clients du jeu si nécessaire.

Il a dit: «Je pense que nous pouvons, ils pensent que non, mais je pense que nous pouvons! Parce qu’il y a une différence dans les droits collectifs qu’ils ont dit avoir achetés.

«Ils achètent des droits collectifs aux clubs qui disent les avoir, mais ils les utilisent à titre individuel et dans la plupart des pays, c’est interdit.

«Nous pensons qu’ils abusent des droits des joueurs, qu’ils ne sont pas achetés à des clubs et que le club ne les possède pas.»

Raiola a ajouté: «Si vous voulez acheter une carte Paul Pogba ou une carte Zlatan Ibrahmovic, vous devez payer un certain montant mais ils vous envoient 10 cartes et vous devez être heureux que si l’une de ces 10 cartes fait partie des joueurs que vous vouliez.

« Donc, il y a une composante de paris, une loterie dans ce jeu et ce n’est pas ce que devrait être ce jeu. »

La FIFA et EA Sports ont été contactées pour commentaires.

Mino Raiola est le président du Football Forum, un mouvement international visant à changer la perception des agents de football et à contester les tentatives de la FIFA de les éradiquer du jeu. Il parlait à Paul Coyte lors de la Journée du sport – une émission qui vous apporte les meilleures interviews et réactions aux plus grandes histoires sportives tous les matins entre 6h et 9h sur talkSPORT 2.