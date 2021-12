Mino Raiola exclut le Bayern Munich comme destination possible pour Paul Pogba

10/12/2021 à 19:10 CET

Artur Lopez

Paul Pogba est proche de la fin de sa carrière douce-amère en Angleterre. En 2016, Manchester United s’était fait avec une signature de campanillas, l’une des stars du moment qui a brillé à la Juventus à tout juste 23 ans. Pourtant, le retour du milieu de terrain français à Old Trafford pour 105 millions d’euros n’a pas porté les résultats escomptés. Le Français n’a pas réussi à mener United au sommet du football européen, ou du moins à s’imposer régulièrement comme le leader de l’équipe.

De ce fait, le renouvellement du pivot est aujourd’hui une inconnue qui sera bientôt dévoilée. Comme il est d’usage avec les grands footballeurs européens qui approchent de la fin de leur contrat, les rumeurs sur l’avenir de Pogba ont explosé ces derniers mois. Le milieu de terrain achèvera sa sixième saison à Manchester, la dernière stipulée dans son contrat. Si la situation ne prend pas une tournure inattendue, il s’envolera librement vers une autre équipe de football européenne de premier plan capable de répondre à ses demandes, et celles de son agent, Mino Raiola.

Parmi les clubs qui choisissent de reprendre les services du joueur de 28 ans, le représentant néerlandais a déjà exclu le Bayern Munich du combat dans des déclarations à Sport1 : « Nous avons de nombreuses offres pour Pogba, incluant une proposition de renouvellement. On verra ce qui est le mieux pour lui. Allemagne? Ce n’est pas possible car la mentalité des Allemands est différente. Ils ne peuvent pas et ne veulent pas payer ces salaires élevés. Le seul club allemand qui pourrait le faire est le Bayern. Mais même eux ne peuvent pas égaler le salaire de Pogba. Les Allemands sont à la base de la pyramide salariale internationale. « De cette manière, l’agent de renom a également reconnu l’intérêt des ‘Diables rouges’ à renouveler l’une de leurs stars.

A ce jour, dans cette campagne 2021/22, Pogba a signé sept passes décisives en neuf matchs de Premier League. Il reste à voir si le milieu de terrain a joué son dernier match à Old Trafford, car sa convalescence après une blessure à la cuisse durera jusqu’à la fin de l’année. Son salaire élevé, de 15 millions d’euros nets par an, et son irrégularité, rendent difficile pour lui d’être signé par des géants du football européen comme le FC Barcelone.