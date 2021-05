Mino Raiola insiste sur le fait que le Real Madrid peut se permettre le transfert d’Erling Haaland alors que Florentino Perez affirme que l’effondrement de la Super League européenne a ruiné les accords pour la star du Borussia Dortmund et Kylian Mbappe

Mino Raiola insiste sur le fait que le Real Madrid peut toujours se permettre de signer Erling Haaland cet été malgré l’effondrement de la Super League européenne.

Tout club qui veut décrocher la sensation du Borussia Dortmund – et il y en a beaucoup – devra cracher environ 154 millions de livres sterling.

Erling Haaland est en forme pour le Borussia Dortmund

On pense que Madrid mène la course pour le joueur de 20 ans, Barcelone, Chelsea, Manchester United et Man City étant également intéressés.

Le président de Los Blancos, Florentino Perez, le tristement célèbre architecte du projet détesté de la Super League européenne, a affirmé ne pas pouvoir se permettre d’accorder des accords pour Haaland ou la cible à long terme Kylian Mbappe cet été depuis l’effondrement de la division séparatiste.

Perez a déclaré à El Larguero en Espagne: «En général, il n’y aura pas de gros transferts cet été.

L’ESL était dirigée par le président du Real Madrid, Florentino Perez, aidé par le propriétaire de Liverpool, Henry et le propriétaire de Man United, Joel Glazer.

«Quand l’argent ne circule pas des clubs riches vers les clubs pauvres, tout le monde souffre.

“Il est impossible de faire des signatures comme Mbappe et Haaland, en général, pas seulement pour le Real Madrid, sans la Super League.”

Les 12 clubs impliqués devaient profiter massivement de la Super League, mais l’agent de Haaland, Raiola, insiste sur le fait que Madrid reste suffisamment puissant financièrement pour attirer son client.

Raiola représente plusieurs footballeurs de haut niveau

«Le Real Madrid peut se permettre Erling Haaland. Ils ont de l’argent pour le signer », a déclaré Raiola à la chaîne espagnole AS.

Dortmund garde l’espoir de garder l’attaquant norvégien pour une autre saison, avant que sa clause de libération de 65 millions de livres sterling ne soit activée en juin 2022.

Cependant, ne pas se qualifier pour la Ligue des champions verrait presque certainement Haaland – qui a un record assez incroyable de 53 buts et 14 passes décisives en 56 matchs pour les géants de la Bundesliga – pousser pour une sortie anticipée.