Mino Raiola: je ne peux pas empêcher les clubs de rêver de Paul Pogba – Man United News And Transfer News

Le tristement célèbre superagent de Paul Pogba, Mino Raiola, a de nouveau été occupé à discuter de l’avenir de son client, au milieu de l’incertitude quant à sa carrière à Manchester United.

Le contrat du sensationnel Français expire l’été prochain et il sera libre d’entamer des pourparlers avec des clubs étrangers dès janvier.

Mino Raiola à Rai à propos des rumeurs Pogba-Juventus : « Décembre est le mois des rêves… et je ne peux pas arrêter les rêves, mais il vaut mieux ne pas parler de Paul. Si certains anciens joueurs de Man United ne parlent pas de moi et de Paul, ils ne travailleront plus ». 🔴 #MUFC

– Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 17 novembre 2021