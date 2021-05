Mino Raiola: “Le Real Madrid s’intéresse à Haaland et ils peuvent se le permettre”

Mino Raiola est toujours bon pour une citation en or ou deux. Le super agent a un certain nombre de joueurs de première classe comme clients: Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Mathias De Ligt et bien sûr Erling Haaland. La publication espagnole, Diario AS, a obtenu une interview avec Raiola, où il a discuté d’un transfert potentiel d’Erling Haaland au Real Madrid.

“Le Real Madrid est intéressé et peut se permettre Haaland”, a révélé l’agent. «Ils ont de l’argent pour le signer. Bien que d’autres clubs s’intéressent également à l’attaquant norvégien.

Le Borussia Dortmund est sorti à plusieurs reprises pour souligner l’importance de garder Haaland pour une autre année. Mais, si le joueur demande un transfert, le club ne peut pas faire grand-chose pour refuser un mouvement à un joueur non réglé.

En plus de discuter des rumeurs sur Haaland, l’agent a évoqué son opinion sur la Super League. “La Super League n’est pas un problème, avec la Super League et la Champions League en même temps, ce serait le public qui déciderait quoi regarder.”

On ne sait toujours pas si le Real Madrid a l’argent pour Haaland après l’échec du projet de Super League. Raiola pourrait rejeter le nom du Real Madrid pour augmenter la valeur de son client.