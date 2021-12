Mino Raiola sur Erling Haaland aux rumeurs du Real Madrid : « Nous n’avons d’accord préalable avec aucun club »

L’agent d’Erling Haaland, Mino Raiola, a parlé à NOS aujourd’hui de l’avenir de son client et des négociations en cours. C’est également sur le dos du PDG du Borussia Dortmund, Aki Watzke, confirmant aujourd’hui que l’intérêt du Real Madrid est bien réel.

On a demandé à Raiola si Haaland pouvait attendre qu’un club comme Barcelone frappe et s’il y avait un accord conclu avec un club comme le Real Madrid.

« Haaland peut-il attendre Barcelone ? Haaland peut attendre tout le monde », a déclaré Raiola. « Nous n’avons d’accord préalable avec aucun club. Nous chercherons la meilleure option et nous n’excluons pas non plus une autre année à Dortmund, théoriquement c’est encore possible »,

Raiola n’a pas exclu Barcelone, mais il est clair que les Catalans auront plus de difficultés financières par rapport aux autres concurrents lorsqu’il s’agira de sécuriser la superstar norvégienne. Raiola n’a pas non plus exclu que Haaland reste à Dortmund la saison prochaine :

« Barcelone continuera d’être l’un des plus grands clubs du monde malgré sa situation actuelle. Dans un ou deux ans, ils seront de retour,

« Nous chercherons la meilleure option, et je n’ai pas non plus exclu une autre année au Borussia Dortmund ».

