Minorque, destination du Trail Run

Pouvez-vous imaginer un grand terrain de sport extérieur? dans la Île de Minorque c’est possible. Le rocher paradisiaque perdu en Méditerranée et à un peu plus de 45 minutes en avion de Barcelone, a été reconverti ces dernières années, main dans la main avec le travail de promotion du Fundació Foment del Turisme de Menorca, en un TOP destination pour ceux qui aiment courir dans la nature. Et plus encore, en tenant compte de la nouvelle initiative concurrentielle qui a été lancée par la main du ligue de course de trail running, Illa dels Trails et ses cinq tests.

La Sentiers Illa dels Il offre cinq opportunités, sous forme de courses, de découvrir les plus belles routes de l’île d’un coup de chaussure, loin de la saison touristique, permettant aux visiteurs de connaître les charmes de Minorque moins connue et, par conséquent, de les découvrir. Par conséquent, les marathons, les semi-marathons ou les courses populaires ne manquent pas de la main du Trail dels Fars, Trail dels Barrancs, Trail dels Fars Nocturna, Sentier d’octobre Oui Trail del Nord.

Chronologiquement, le responsable de l’ouverture du calendrier Illa dels Trails est le Trail dels Fars en février. Trois distances qui passent entre le phare de Cavalleria et Ciutadella par Camí de Cavalls, à commencer par les 46 kilomètres exigeants du marathon qui parcourent les 1000 mètres positifs, les 21 kilomètres de la moyenne qui commence dans la région de La Vall et les 12 kilomètres de la populaire. Dans la zone d’arrivée, si la pandémie le permet, attendez-vous à une gamme complète de services avec un approvisionnement final dans un format festif.

Celui qui prend la relève avant la pause estivale est le Sentier dels Barrancs, en mars. Les 38 kilomètres proposent un itinéraire circulaire à Alaior qui atteint Son Bou, se dirige vers Cala en Porter et revient à Alaior par des sentiers moins connus et au bord de la Camí de Cavalls. Les 21 kilomètres partent de Sant Tomàs vers Son Bou et suivent la route principale, tandis que les 15 kilomètres le font depuis le village talayotique de Torre den Galmés, qui C’est l’occasion de connaître une partie importante du patrimoine culturel de Minorque.

Après l’été, déjà en septembre, le Sentier dels Fars Nocturna, une course qui rejoint le phare de Favàritx et Maó de nuit, sur l’incroyable ciel étoilé de Minorque, une destination reconnue avec le Starlight distinctif et avec deux distances, 21 kilomètres et 13 kilomètres. N’oubliez pas l’avant, ni l’envie de passer un bon moment puisque, à la fin, si le covi-19 le permet, l’après-course sera à la hauteur de la course. Cette année, elle est célébrée le 25 septembre.

Connaissez-vous le festival allemand de l’Oktober? Minorque accueille le Sentier d’octobre, une version qui comprend trois propositions de course de 32 kilomètres, 19 kilomètres et 11 kilomètres, entre Son Bou et Cala’n Bosch, où le Lago Resort Menorca accueille les coureurs et leur offre la bière de récupération qui fait tout – ou presque tout – de la folie. Une proposition idéale pour connaître le sud de l’île en octobre. En 2021, la course aura lieu le 16 octobre.

Fermer la ligue Trail del Nord, une course en novembre qui traverse le partie nord de l’île, le plus exigeant avec des distances de 48 kilomètres, 26 kilomètres et 15 kilomètres, en passant par certaines des plus belles plages de l’île. Dans la célèbre ville de Fornells, un dernier ravitaillement nous attend dans lequel les détails ne manqueront pas pour mettre la touche finale à la course. Cette année, la course aura lieu le 14 novembre.

