Minshew Mania arrive à Philadelphie, au moins pour un match

Peu de joueurs de la NFL bénéficient d’un soutien aussi complet et maniaque que l’actuel quart-arrière des Eagles Gardner Minshew. Avant de monter sur un terrain de la NFL, il a obtenu un programme de football dirigé par Mike Leach dans l’État de Washington classé dans le top 10, a pris des photos de torse nu au Senior Bowl et est devenu une icône de la mode à la Ryan Fitzpatrick. Lorsqu’il a été propulsé sur le point de départ des Jaguars de Jacksonville 2019 après une blessure à Nick Foles (un ancien quart-arrière Eagle d’une certaine notoriété lui-même), tout le monde espérait qu’il jouerait bien, même si personne n’était certain que le choix de sixième ronde le ferait réellement. .

L’adage « bien paraître, bien jouer » s’appliquait à Minshew. Il s’est suffisamment bien comporté en 2019 pour clairement occuper le poste de départ jusqu’en 2020, lorsque ses propres blessures – et le bouleversement général de toute l’équipe des Jaguars – ont donné à Jacksonville le premier choix global et, par conséquent, le quart-arrière de Clemson Trevor Lawrence.

Minshew a donc été échangé à Philadelphie, une base de fans connue pour ses sauvegardes sympathiques. Beaucoup se sont demandé s’il commencerait carrément par le quart-arrière de deuxième année Jalen Hurts; et même après la solide saison de Hurts, les fidèles des Eagles étaient ravis de voir Minshew jouer après qu’une blessure à la cheville ait entraîné Hurts pour leur match de la semaine 13 contre les Jets. S’il y a une base de fans qui s’attend à ce que son quart de sauvegarde soit à la hauteur, c’est Philadelphie.

Et il l’a fait. Les Eagles ont accumulé 33 points au total sur les Jets, dont 24 en première mi-temps alors qu’ils avaient encore le pied sur le gaz. Minshew a complété 20 des 25 passes pour 242 verges, en route vers une note de 133,7 pour les passeurs.

Le jeu précis et sans erreur rappelait étrangement la performance d’ouverture de la saison de Minshew l’année dernière. Contre les Colts lors de la semaine 1, Minshew est devenu le quatrième quart-arrière de l’histoire de la ligue à compléter au moins 95 % de ses passes (au moins 20 tentatives) en un seul match. Ce match n’entrait pas dans cette catégorie à la cloche finale, mais en entrant dans le vestiaire de la mi-temps, Minshew avait complété 14 des 15 passes pour 188 verges (93 %), avec deux touchés et aucun revirement.

Le football sans erreur a longtemps été la carte de visite de Minshew – il avait un pourcentage de jeu digne du chiffre d’affaires de 3,2% au cours de son année recrue (un nombre parmi les 15 premiers), et qui est tombé à 2,5% en 2020 (top 10), par Pro Football Se concentrer. Ajoutez la bousculade occasionnelle et opportune et une incapacité à conduire des passes explosives sur le terrain, et vous avez l’étoffe d’un quart-arrière fort qui peut se cacher autour du poste de départ dans une équipe dans les limbes, comme les Eagles de Philadelphie. Les Eagles ont échangé contre Minshew – et ont cédé le quart-arrière de sauvegarde, Joe Flacco, pour faire de la place à Minshew dans la fente QB2 – ils pensaient donc clairement qu’il avait une certaine valeur. Et parce que l’offensive des Eagles a été largement alimentée par le jeu de course avec le quart partant Jalen Hurts à la barre, l’opportunité de départ de Minshew pour Philly a présenté une bonne occasion d’enquêter sur l’offensive plus traditionnelle de Nick Sirianni.

Et nous avons beaucoup appris. Nous avons appris que la prolongation de Dallas Goedert – un contrat de 57 millions de dollars sur quatre ans qui faisait de lui le troisième ailier rapproché le mieux payé de la ligue – était un bon pari sur les futurs talents. Sans Zach Ertz mordant dans ses clichés, et avec un quart-arrière plus précis à Minshew à la barre, Goedert a explosé pour six captures, 105 verges et deux touchés – la distance parcourue et les touchés étaient tous deux des sommets en carrière.

Nous avons également appris que Miles Sanders pouvait encore prospérer en tant que défenseur principal sans que la capacité de précipitation de Hurts ne renforce le jeu au sol. Sanders a porté le ballon 24 fois pour 120 verges, un sommet en carrière en courses et à seulement 2 verges de son sommet en carrière en verges. Ces records individuels pour les meneurs de jeu de Philadelphie sont importants à noter, car ils servent de rappel fort : cette défense des Jets de New York est l’une des pires auxquelles les jeunes joueurs des Eagles ont été confrontés dans toute leur carrière. En conséquence, la performance de Minshew doit être évaluée sur un peu de courbe.

Mais le cas demeure : c’était le meilleur qu’un quart-arrière des Eagles ait regardé dans le jeu de passes toute la saison. Minshew était plus précis que Hurts, avec un pourcentage d’achèvement étonnant de 14 par rapport aux attentes – plusieurs ex-Eagles ont remarqué via Twitter les passes améliorées qu’ils ont vues. Minshew a réussi plus de quelques passes, comme c’est souvent le cas avec lui, mais il a pu expliquer la force de ses bras plus faible avec anticipation et précision.

Fait amusant. Gardner Minshew vit dans la maison de l’ancien Eagle Vince Papale à Philly. Vinny, le fils de Gardner et Vince, s’entraîne pendant l’intersaison pic.twitter.com/zSLnuofKQ9 – John Clark (@JClarkNBCS) 5 décembre 2021

La conception aide ici aussi, et c’est une autre chose importante à noter. Sirianni est un jeune entraîneur-chef et un jeune joueur, et les Eagles ont expérimenté une variété de formations, de personnels et de distributions d’itinéraires dans leurs efforts pour débloquer Hurts dans le jeu de passes. Plusieurs de ces concepts ont été traduits. Les Eagles ont exécuté des écrans et des RPO dans leur jeu rapide et se sont frottés aux troisièmes essais, comme le touché ci-dessus.

Mais la façon dont ces concepts ont été exécutés a changé : la profondeur moyenne de la cible de Minshew s’est établie à 6 mètres pour le match, bien en deçà de la marque de 9,3 de Hurts sur l’année – cette différence est substantielle, d’autant plus que Minshew (3,16 secondes dans ce jeu) et Hurts (3,11 sur la saison, la plus longue de la ligue) mettent un temps exceptionnel à lancer le ballon. Hurts et Minshew sont tous deux des brouilleurs, ce qui prolonge leur temps de lancer, mais contrairement à Hurts, qui replie et court sur un bon nombre de ses extensions, Minshew était plus susceptible de frapper un checkdown ou de trouver un récepteur ouvert dans l’exercice de brouillage. Ces tentatives gonflent le pourcentage d’achèvement de Minshew tout en diminuant sa profondeur moyenne de cible.

En général, il est donc assez facile de soutenir que Minshew a mieux exécuté le jeu de passes que Hurts. Il a fait beaucoup plus de choses traditionnelles dans et hors de la structure, exactement comme on pourrait s’y attendre d’un joueur de son niveau. Des jeux comme celui-ci – une passe tactile précise, lancée à un endroit, basée sur le mouvement de la sécurité profonde, avec une pression vers le bas – ne sont pas des jeux que Hurts fait en ce moment.

Mais de la même manière, vous n’obtenez pas de pièces comme celle-ci de Minshew, ni maintenant, ni jamais.

Et c’est pourquoi Hurts est le starter. Minshew est peut-être en mesure de mieux exécuter le jeu de passes maintenant, mais les Eagles savent ce qu’est Minshew: un très bon remplaçant et un démarreur solide, semblable à Taylor Heinicke ou Teddy Bridgewater. Hurts pourrait très bien se retrouver dans le même seau, mais il a de bien meilleurs outils physiques, et les Eagles préféreraient voir s’ils peuvent tirer parti de ce potentiel dans les années à venir plutôt que de changer de quart-arrière et de gagner maintenant.

Il n’y a donc pas de controverse sur les quarts à Philadelphie, non pas à cause du jeu des options respectives des quarts, mais à cause des priorités dans le bâtiment des Eagles. Les Eagles veulent se développer. Hurts est le jeune qu’ils ont repêché avec l’intention de se développer, et il s’est amélioré cette année, et lorsqu’il sera disponible, il sera de retour sur le siège de départ, tout comme Sirianni l’a dit après la performance exceptionnelle de Minshew.

« Ouais, bien sûr. » – Nick Sirianni à la question « Est-ce que (blessé) restera votre quart-arrière? » #Aigles – Mike Kaye (@mike_e_kaye) 5 décembre 2021

Si les performances de Minshew n’étaient rien d’autre qu’un regain de confiance pour Goedert et une publicité flashy pour les équipes nécessiteuses du quart-arrière entrant dans l’intersaison 2022, ce n’est pas grave. Minshew mérite probablement un autre coup de poignard à un poste de départ quelque part, et aucune équipe n’est plus disposée à rouler et à s’occuper de la position de quart-arrière que les Eagles de Howie Roseman. Tout ce qui était vrai à Philadelphie reste vrai à Philadelphie : Hurts est le partant, et il réalise une très bonne attaque ; Minshew est le remplaçant, et il peut aussi exécuter une très bonne attaque.

Oh, et Minshew est toujours l’une des personnalités les plus magnétiques de la ligue. C’est toujours vrai aussi.