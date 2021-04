Mint Mobile lance un essai gratuit pour tester son service prépayé abordable

Mint Mobile est l’un des meilleurs opérateurs MVNO aux États-Unis, grâce à son utilisation du formidable réseau 5G de T-Mobile. Le transporteur prépayé appartenant à Ryan Reynolds offre également une des meilleures valeurs avec ses plans abordables qui peuvent être obtenus pour aussi peu que 15 $. Et maintenant, toute personne intéressée par Mint Mobile peut avoir un avant-goût de cette valeur avec son nouvel essai gratuit d’une durée limitée.

Dans le cadre de l’essai, Mint Mobile vous enverra une carte SIM gratuite valable sept jours et livrée avec 250 Mo de données haut débit, 250 minutes d’appel et 250 SMS. Cela ressemble un peu aux débuts des forfaits de téléphonie mobile, mais gardez à l’esprit que le dépassement des données n’entraînera aucun frais et vous constaterez des vitesses plus lentes. Il comprend même les appels internationaux gratuits vers le Mexique et le Canada. C’est similaire à l’essai Test Drive de T-Mobile mais sans avoir besoin d’un dispositif hotspot séparé.

Pour commencer, vous aurez besoin d’un smartphone compatible et déverrouillé (vous pouvez le vérifier sur leur site), de votre adresse e-mail et d’une carte de crédit valide. Mint s’assure qu’ils ne vous factureront rien pendant le procès; les informations de la carte de crédit sont simplement conservées si vous décidez de conserver le service plus tard, ainsi qu’une mesure supplémentaire pour réduire les fraudes potentielles. Une fois inscrit, vous recevrez par e-mail des instructions sur la façon de faire avancer les choses.

Si vous finissez par conserver le service, vous pourrez transférer votre numéro de téléphone vers Mint, mais sinon, vous pouvez simplement réinsérer votre carte SIM habituelle sans aucune interruption de votre service existant. Pour les appareils compatibles avec eSIM, comme le Google Pixel 5, vous aurez automatiquement la possibilité d’activer le service de cette façon et sans avoir besoin de commander une carte SIM physique. Les téléphones comme l’iPhone 12 Pro pourront même choisir entre les deux numéros actifs pour définir les paramètres par défaut pour les appels, les données, etc. Bien sûr, vous pouvez également opter uniquement pour recevoir une SIM physique, ce qui est gratuit.

Si vous souhaitez essayer, vous pouvez vous rendre sur le site Mint Mobile ci-dessous pour commencer. Si vous possédez un appareil qui ne prend pas en charge la double carte SIM, il peut être utile d’avoir un téléphone de rechange si vous souhaitez utiliser simultanément votre propre numéro pendant la période d’essai. Vous pouvez peut-être acheter un appareil bon marché dans l’un des meilleurs endroits pour acheter un téléphone remis à neuf.

