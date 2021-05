Meilleure réponse: Oui, les clients de Mint Mobile peuvent désormais utiliser le réseau T-Mobile 5G de la même manière qu’ils utiliseraient LTE. Aucun forfait ou frais spécial n’est requis et les clients ont juste besoin d’un téléphone compatible 5G.

Remerciez le nouveau réseau T-Mobile pour la 5G sur Mint Mobile

Mint Mobile prend-il en charge la 5G? Mint Mobile est basé sur le réseau T-Mobile et n’utilisait auparavant que le réseau LTE pour ses téléphones. Aujourd’hui, Mint Mobile prend en charge la 5G sur tous ses forfaits sans frais supplémentaires. La 5G fonctionne sur n’importe quel téléphone 5G compatible T-Mobile, donc si vous avez un Galaxy S20 5G déverrouillé, vous pouvez vous connecter sur Mint Mobile. Actuellement, Mint Mobile vend directement une poignée de téléphones compatibles 5G et plusieurs des meilleurs téléphones à utiliser avec la prise en charge de Mint Mobile 5G.

Le réseau 5G de Mint Mobile fonctionne de la même manière que le réseau T-Mobile, la majorité de la couverture provenant du déploiement expansif de la bande basse à 600 MHz de T-Mobile. Ce réseau bas de gamme n’offre pas des vitesses trop différentes de la LTE, mais compte tenu de sa grande couverture, c’est un bon départ qui permet aux utilisateurs de rester connectés à la 5G autant que possible. T-Mobile a également déployé rapidement la 5G sur le spectre obtenu grâce à l’achat de Sprint et offre désormais une couverture de 2,5 GHz dans plus de 200 villes.

La 5G à bande haute à ondes millimétriques est disponible dans quelques zones denses et même dans quelques zones intérieures comme les stades de sport. Ce réseau peut gérer beaucoup plus de connexions que les autres grâce à une grande quantité de spectre disponible dans la bande haute. La couverture est donc beaucoup plus faible, ce qui la rend vraiment pratique uniquement pour les petites zones qui ont besoin d’un coup de pouce.

Économies de données

Menthe Mobile

Service téléphonique jusqu’à 12 mois à la fois

Tous les forfaits sont livrés avec des appels et des SMS illimités avec un choix de 4 Go, 10 Go, 15 Go ou de données LTE ou 5G illimitées. Vous pouvez économiser de l’argent en achetant six ou 12 mois à la fois.

Compatible 5G

Samsung Galaxy S20

Spécifications haut de gamme avec matériel 5G

Le Galaxy S20 est l’un des téléphones les plus puissants disponibles avec un grand écran, une grande batterie et de superbes appareils photo. Il peut également se connecter à la plupart des réseaux 5G sous-6.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

guide des acheteurs

Le Galaxy S21 Ultra est le meilleur téléphone de Verizon

Il n’y a rien de tel qu’un nouveau téléphone sur le réseau le plus apprécié des États-Unis, et le Galaxy S21 Ultra est un succès retentissant. Bien que ce soit sans doute le meilleur téléphone sur Verizon à l’heure actuelle, il existe de nombreuses autres options intéressantes.