Mint Mobile prend-il en charge VoLTE?

Meilleure réponse: Oui, comme tous les principaux opérateurs américains, Mint Mobile prend en charge VoLTE. Pour utiliser le réseau de Mint, votre téléphone doit être compatible VoLTE et 4G LTE, mais heureusement, la plupart des appareils achetés au cours des dernières années le sont.

Réseau T-Mobile pour moins cher: Mint Mobile à partir de 15 $ / mois. chez Mint Mobile Best for Mint: Samsung Galaxy S20 FE 600 $ chez Amazon

Qu’est-ce que VoLTE?

VoLTE signifie Voice over LTE et fait référence à la manière dont la voix est transmise pendant un appel. Auparavant, les appels étaient passés sur des réseaux vocaux hérités plus anciens et plus lents, alors que la voix sur LTE passait ces appels via une connexion LTE haut débit. VoLTE (également connu sous le nom de voix HD) utilisera toujours vos minutes mais vous permet d’avoir des appels plus clairs et de meilleure qualité.

Tous les téléphones sur le réseau de T-Mobile doivent en fait prendre en charge VoLTE. Étant donné que Mint Mobile utilise le vaste réseau 4G LTE et 5G de T-Mobile pour proposer des forfaits abordables à moindre coût, il prend également en charge la VoLTE. Pour que votre téléphone fonctionne avec le réseau de Mint Mobile, vous aurez donc besoin d’un appareil compatible VoLTE et 4G LTE.

Comment vérifier si mon téléphone prend en charge VoLTE?

Source: Mint Mobile

Mint prend en charge VoLTE, mais votre téléphone le fait-il? Il est fort probable que si vous possédez un smartphone déverrouillé sur le réseau GSM que vous avez acheté au cours des dernières années, il prend également en charge VoLTE et sera entièrement compatible avec Mint. Vous pouvez accéder aux paramètres de votre téléphone pour vérifier, ou vous pouvez lire comment activer VoLTE sur un téléphone Samsung Galaxy si c’est ce que vous possédez. Mais le moyen le plus simple d’obtenir une réponse claire est de se rendre sur la page BYOP de Mint (apportez votre propre téléphone) et d’utiliser son vérificateur de compatibilité. Vous pouvez sélectionner la marque et le modèle de votre téléphone, ou de préférence taper le numéro IMEI de votre téléphone, que vous pouvez également trouver dans les paramètres de votre téléphone. Si votre téléphone est compatible avec Mint, cela signifie qu’il prend en charge VoLTE et que vous êtes en clair.

Vous devriez également vérifier la carte de couverture de Mint Mobile pour vous assurer que vous disposez d’une couverture fiable de Mint Mobile dans votre région avant de vous inscrire. Mais un moyen encore plus simple de tout vérifier à la fois consiste à télécharger l’application Mint Mobile, qui dispose d’un outil de compatibilité qui vérifiera automatiquement la couverture à l’adresse que vous avez indiquée ainsi que la compatibilité de l’appareil. Par exemple, mon iPhone XR déverrouillé bénéficierait d’une excellente couverture Mint au Met à New York.

Mint Mobile prend en charge VoLTE, mais mon téléphone ne le fait pas

Qui ne voudrait pas s’inscrire auprès d’un opérateur génial comme Mint Mobile qui vous permet d’économiser de l’argent? Malheureusement, si votre appareil ne prend pas en charge VoLTE, vous pouvez envisager une mise à niveau et obtenir l’un de ces meilleurs téléphones à utiliser avec Mint Mobile. Vous aurez éventuellement besoin d’un téléphone prenant en charge VoLTE, quel que soit l’opérateur avec lequel vous optez, d’autant plus que T-Mobile et AT&T sont déjà en train de passer à la voix HD.

Couverture abordable

Mint Mobile

Menthe à être

Mint Mobile, qui utilise le réseau de T-Mobile, propose des forfaits de 4 Go, 10 Go, 15 Go et des forfaits de téléphonie cellulaire illimités à un prix avantageux qui s’améliore lorsque vous vous inscrivez pendant six ou 12 mois à la fois. Mais avant de vous engager, assurez-vous que votre téléphone prend en charge la 4G LTE et la VoLTE afin qu’il soit compatible avec Mint.

Paire parfaite

Samsung Galaxy S20 FE

Entièrement compatible

Le Samsung Galaxy S20 FE se marie parfaitement avec un forfait Mint Mobile. Non seulement c’est l’un des meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter aujourd’hui avec des performances de pointe et un bel écran, mais il sera entièrement compatible avec Mint et vous en aurez pour votre argent.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

guide des acheteurs

Le Galaxy S21 Ultra est le meilleur téléphone de Verizon

Il n’y a rien de tel qu’un nouveau téléphone sur le réseau le plus apprécié des États-Unis, et le Galaxy S21 Ultra est un succès retentissant. Bien qu’il s’agisse sans doute du meilleur téléphone sur Verizon à l’heure actuelle, il existe de nombreuses autres options intéressantes.

Wi-Fi partout

Quels MVNO sont les meilleurs pour les données hotspot?

Les MVNO offrent plus de données que jamais et beaucoup d’entre eux vous permettent de les partager avec vos autres appareils Wi-Fi. Si vous avez besoin d’un plan de secours pour le Wi-Fi ou si vous passez simplement beaucoup de temps loin des points d’accès publics, vous pouvez vous connecter avec un opérateur prépayé.