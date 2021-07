Mint Mobile réduit le Google Pixel 2 XL à seulement 94 $ débloqués

Quand il s’agit de trouver la meilleure offre sur les forfaits téléphoniques, Mint Mobile devrait être l’un des premiers endroits où vous cherchez. Bien que le service utilise les réseaux 5G et 4G LTE de T-Mobile pour vous permettre de rester connecté, ses forfaits sont proposés à un prix avantageux, car Mint Mobile fonctionne entièrement virtuellement et permet aux clients de gérer eux-mêmes leurs comptes. Mint Mobile propose même certaines des meilleures offres de téléphones Android, comme l’offre d’aujourd’hui sur le Google Pixel 2 XL.

Jusqu’à épuisement des stocks, Mint Mobile propose le Google Pixel 2 XL en vente pour seulement 94 $ dans votre choix de Just Black ou Clearly White. Vous pouvez même économiser 50 $ supplémentaires en l’associant à un forfait Mint Mobile de 12 mois. Cet appareil de 64 Go est déverrouillé et à l’état neuf, bien qu’à ce prix, il ne restera probablement pas en stock très longtemps ; les modèles de 128 Go sont déjà épuisés.

Google Pixel 2 XL | 94 $ chez Mint Mobile



Mint Mobile propose le Google Pixel 2 XL à l’état neuf pour seulement 94 $ aujourd’hui ! De plus, vous pouvez économiser 50 $ supplémentaires lorsque vous l’achetez avec un forfait de 12 mois. L’appareil dispose de 4 Go de RAM, de 64 Go de stockage et d’un écran QHD+ pOLED de 6 pouces. Utiliser le code promotionnel LIBRE LIBRE pour la livraison gratuite !

99 $ chez Mint Mobile

Les appareils Google Pixel 2 XL en vente aujourd’hui sont équipés d’un écran QHD+ pOLED de 6 pouces, comprennent un stockage de 64 Go et 4 Go de RAM, ainsi que des caméras arrière de 12 MP et frontales de 8 MP. Cependant, il est important de noter qu’à partir d’octobre 2020, cet appareil ne reçoit plus de nouvelles mises à jour de sécurité de Google.

Une autre offre chez Mint Mobile pourrait vous rapporter six mois de service gratuits à l’achat du Google Pixel 4 et six mois de service. Cette offre n’est éligible que sur le forfait 4 Go de Mint Mobile, bien que vous puissiez choisir l’un des forfaits de données les plus importants, tels que les forfaits 10 Go, 12 Go ou illimités, pour économiser 90 $ sur le coût de votre achat à la place.

Les forfaits de Mint Mobile commencent à seulement 15 $ par mois et incluent tous les appels et SMS illimités avec une couverture nationale sur les réseaux 5G et 4G LTE. Les forfaits incluent également l’utilisation gratuite du point d’accès mobile, les appels gratuits vers le Mexique et le Canada, et le meilleur de tous, il n’y a pas de contrat. Choisissez simplement la durée pendant laquelle vous souhaitez être membre et payez d’avance pour cette période. Notre examen Mint Mobile peut aider à répondre à toutes les autres questions que vous pourriez avoir avant de vous inscrire.

