Mint Mobile vs AT&T Prepaid: quel opérateur devriez-vous utiliser?

Mint Mobile offre une expérience réseau solide sur le réseau de T-Mobile avec accès à LTE et 5G si vous avez un téléphone qui le prend en charge. Mint a le choix entre quatre plans, qui sont tous nettement moins chers si vous pouvez acheter six mois ou un an d’avance. Si vous savez que vous avez une excellente couverture T-Mobile, Mint peut être un excellent moyen d’économiser.

À partir de 15 $ / mois chez Mint Mobile

Avantages

Grand réseau T-Mobile Hotspot sur tous les plans Accès 5G inclus Remises sur plusieurs mois Plan illimité disponible

AT&T Prepaid s’appuie sur le réseau d’AT & T pour réaliser d’importantes économies de différentes manières. Vous pouvez combiner et assortir un forfait familial avec des réductions sur les économies sur plusieurs lignes et sur le paiement automatique. Vous pouvez également économiser avec le forfait 8 Go avec trois ou 12 mois à l’avance. Le transfert de données vous aide à tirer le meilleur parti de votre smartphone, et l’accès 5G est inclus avec le plan Unlimited Plus.

À partir de 25 $ / mois chez AT&T

Avantages

Grande couverture sur le réseau AT&T LTE Remises disponibles illimitées pour plusieurs lignes Remises sur plusieurs mois Transfert de données

Les inconvénients

L’accès à la 5G n’est que sur le plan supérieur Plans plus chers

Mint Mobile et AT&T Prepaid sont basés sur des réseaux LTE et 5G complètement différents qui se sont beaucoup améliorés cette année. AT&T et T-Mobile échangent des coups pour la couverture et la vitesse des données en fonction de l’endroit où vous vous trouvez et si vous disposez ou non de la 5G. Il est prudent de dire que la plupart des gens devraient avoir au moins une couverture LTE sur les deux réseaux. Pour un single, Mint Mobile propose certains des meilleurs forfaits de téléphonie mobile que vous puissiez obtenir, mais lorsque vous commencez à ajouter plus de lignes, les remises multi-lignes d’AT & T Prepaid peuvent le remettre au top.

Mint Mobile vs AT&T Prepaid: de combien de lignes avez-vous besoin?

Vous pouvez économiser beaucoup d’argent avec une seule ligne sur Mint Mobile. Le prix de lancement réduit, en plus des tarifs réduits pour l’achat de plusieurs mois à la fois, en fait un choix facile tant que vous n’avez pas plusieurs lignes. Bien que vous puissiez gérer plusieurs lignes à partir d’un seul compte sur Mint, il n’y a pas de rabais pour le faire. AT&T Prepaid veut que vous ameniez toute la famille et peut-être aussi un ami. Pour ce faire, AT&T propose des remises assez importantes aux clients qui sont prêts à apporter quatre ou cinq lignes avec eux.

Mint Mobile Réseau prépayé AT&T T-Mobile Accès AT&T 5G Tous les plans Illimité Plus Période minimale 3 mois 1 mois Période maximale 12 mois 12 mois Transfert des données? Non Oui International Disponible Disponible Rabais multiligne Aucun Disponible Rabais sur plusieurs mois Tous les plans Forfait 8 Go (3 ou 12 mois)

Source: Android Central / Samuel Contreras

Mint Mobile vs AT&T Prepaid: les forfaits de Mint Mobile

Avec Mint Mobile, vous économisez de l’argent en achetant des données en vrac. Vos économies augmentent avec des durées de service plus longues. Si vous ne vous sentez pas à l’aise de faire ce saut dès le départ, vous pouvez commencer avec un plan de trois mois et le renouveler pendant 12 mois pour conserver votre prix de lancement encore plus longtemps.

Chaque plan a une promotion qui vous donne les trois premiers mois pour le même coût mensuel que si vous aviez acheté toute l’année. C’est génial si vous ne savez pas si Mint Mobile vous convient si la garantie de 7 jours ne suffit pas. Vous devrez cependant faire attention. Après la fin de vos trois mois, votre prix reviendra aux tarifs standard.

Si vous avez besoin de beaucoup de données, vous pouvez opter pour le plan illimité de Mint qui comprend 35 Go de données haut débit et 5 Go de données de point d’accès mobile. Tous les plans sont livrés avec la connectivité 5G si vous avez un téléphone compatible.

4 Go 10 Go 15 Go Illimité 3 mois (prix de lancement) 15 $ / mois. (45 $) 20 $ / mois (60 $) 25 $ / mois (75 $) 30 $ / mois (90 $) 3 mois 25 $ / mois (75 $) 35 $ / mois (105 $) 45 $ / mois (135 $) 40 $ / mois (120 $) 6 mois 20 $ / mois (120 $) 25 $ / mois (150 $) 35 $ / mois (210 $) 35 $ / mois (210 $) 12 mois 15 $ / mois (180 $) 20 $ / mois (240 $) 25 $ / mois (300 $) 30 $ / mois (360 $)

Vous pouvez ajouter plus de données à haut débit à un taux de 10 $ pour 1 Go ou 20 $ pour 3 Go si vous êtes à court. Vous pouvez également passer au plan suivant si vous pensez que vous en aurez besoin chaque mois au milieu de votre cycle de facturation.

Mint Mobile vs AT&T Prepaid: les plans d’AT&T Prepaid

AT&T a quatre plans principaux plus un plan pluriannuel. Le plan le moins cher comprend 5 Go de données, des appels et des SMS illimités. Ensuite, un plan de 15 Go avec toutes les mêmes fonctionnalités et une utilisation au Mexique et au Canada. Ces deux plans ont des données de roulement. Enfin, il existe deux forfaits illimités, dont le moins cher est livré sans données hotspot, accès 5G ou ralenti lorsque le réseau est congestionné.

Le plan le plus cher est Unlimited Plus, et il est livré avec un accès 5G, 10 Go de données hotspot, un streaming HD et 22 Go de données à haut débit avant d’être potentiellement ralenti en cas de congestion. Si vous souhaitez regarder des vidéos HD, assurez-vous de désactiver Stream Saver dans les paramètres de votre compte AT&T.

Vous pouvez économiser avec chacun de ces forfaits mensuels en vous inscrivant au paiement automatique et en apportant plusieurs lignes. Chaque ligne supplémentaire jusqu’à cinq lignes est réduite de 10 $ à 20 $ par ligne. Vous pouvez également mélanger et assortir vos plans. N’oubliez pas que seuls les services illimités et illimités Plus sont éligibles aux remises de paiement automatique.

Il existe également un plan de 8 Go disponible en tranches de trois ou 12 mois. L’achat des 12 mois complets ramène le coût mensuel à 25 $ par mois et les trois mois coûtent 33 $ par mois. Vous devrez payer pour la durée complète à l’avance, comme Mint Mobile. Le plan de 8 Go comprend également le streaming HD.

Mint Mobile vs AT&T Prepaid: obtenez la bonne couverture

Source: Samuel Contreras / Android Central

Dans les années passées, il aurait été acquis que le réseau AT&T allait être meilleur que celui de T-Mobile, mais des investissements continus et des ajouts, tels que la bande 71, ont aidé le réseau T-Mobile LTE. AT&T a également continué d’investir dans son réseau, et maintenant les deux opérateurs échangent des coups pour le réseau le plus rapide.

Bien sûr, vous devriez vérifier votre couverture à la fois sur AT&T et sur Mint Mobile pour vous assurer que vous disposerez d’une connexion solide à la maison et partout où vous irez. Assurez-vous de sélectionner «AT&T Prepaid» pour voir une carte précise car AT&T, comme la plupart des opérateurs, offre plus de couverture en itinérance aux clients postpayés que prépayés.

En ce qui concerne la 5G, le réseau de T-Mobile est beaucoup plus vaste et se développera plus rapidement l’année prochaine, grâce à un avantage de spectre. Pourtant, le réseau 5G d’AT & T rattrape le retard, mais il faudra encore un certain temps avant de pouvoir égaler la capacité et la couverture de T-Mobile à l’échelle nationale. Il convient également de rappeler qu’AT & T n’offre que la 5G sur le plan Unlimited Plus de manière décevante.

Mint Mobile vs AT&T Prepaid: International

Source: Android Central

Mint Mobile et AT&T Prepaid proposent des appels internationaux. Les tarifs vers d’autres pays peuvent varier un peu, vous devriez donc vérifier avant d’appeler. Avec AT&T Prepaid, vous bénéficiez gratuitement de conversations, de SMS et de données au Mexique et au Canada sur tous les forfaits sauf le forfait 5 Go. Vous bénéficiez également d’appels et de SMS gratuits vers le Canada et le Mexique. Il existe également des packages complémentaires disponibles contenant une plus grande quantité de services. Vous devrez vous connecter à votre compte AT&T pour voir vos options. Si vous devez passer un appel international avec le forfait 5 Go, vous devrez payer un tarif par minute distinct qui varie selon les pays.

La simplicité de Mint Mobile est rafraîchissante avec un tarif forfaitaire de 0,05 USD par texte, 0,25 USD par minute et 0,20 USD par mégaoctet pour les pays figurant sur la liste prise en charge. Le service au Mexique et au Canada est réduit à 0,02 USD par SMS, 0,06 S par minute et 0,06 USD par mégaoctet. Mint Mobile inclut les appels vers le Mexique et le Canada sur tous ses plans.

Mint Mobile vs AT&T Prepaid: Quels téléphones fonctionnent?

Source: Samuel Contreras / Android Central

AT&T Prepaid et Mint Mobile vendent tous deux des téléphones sur leurs sites Web. Mint Mobile propose de nombreux appareils haut de gamme que vous attendez de n’importe quel opérateur, tels que la série Galaxy S21 ou les téléphones de la série Pixel 5. Mint Mobile vend également une sélection de téléphones moins chers qui constitueront une valeur sûre pour ceux qui n’ont pas besoin d’une tonne d’énergie ou qui veulent un téléphone secondaire moins cher.

AT&T Prepaid vend également des téléphones sur son site Web, bien que ces téléphones soient des appareils moins chers. Il existe des appareils décents disponibles, mais si vous voulez quelque chose de plus premium, vous devrez l’acheter ailleurs et utiliser l’option BYOD pour l’utiliser avec AT&T Prepaid.

Les deux réseaux sont compatibles avec tous les meilleurs téléphones Android, bien que la 5G sur AT&T ne soit pas prise en charge sur autant d’appareils que T-Mobile. Les téléphones OnePlus, par exemple, fonctionnent parfaitement avec le réseau 5G de T-Mobile mais seront bloqués sur LTE avec AT&T. Vous pourrez vérifier votre téléphone lorsque vous vous inscrivez au service ou en vérifiant votre IMEI dans l’outil BYOD sur le site Web de l’un ou l’autre opérateur.

Mint Mobile vs AT&T Prepaid: Lequel devriez-vous obtenir?

La réponse ici n’est pas si simple. AT&T Prepaid offre un excellent rapport qualité-prix pour beaucoup de gens grâce à ses remises sur plusieurs lignes, mais sa sélection de téléphones plus limitée et son coût plus élevé avec seulement une ou deux lignes en font une vente plus difficile. Avec Mint Mobile, vous bénéficiez d’une approche beaucoup plus simple avec des packages de données simples et des termes de trois tailles différentes. Si vous n’avez que quelques lignes et êtes prêt à acheter plusieurs mois à l’avance, Mint Mobile est un choix facile.

