Mint Mobile vs AT&T : quel opérateur vous convient le mieux ?

Mint Mobile vs AT&T est un match vraiment intéressant. D’une part, nous avons Mint Mobile, facilement l’un des meilleurs forfaits de téléphonie cellulaire bon marché actuellement disponibles sur le marché en raison de ses forfaits prépayés d’une valeur exceptionnelle. De l’autre, nous avons AT&T, un leader du déploiement de réseau 5G et une excellente option si vous recherchez l’un des meilleurs forfaits de données illimitées.

Les deux bons transporteurs sont de très bons choix à leur égard, mais lequel vous convient le mieux ? Nous avons une comparaison pragmatique juste en dessous qui présente les prix, les caractéristiques et les principaux arguments de vente de chaque opérateur avec des tonnes d’informations impartiales en cours de route. Comme vous le verrez, ces deux opérateurs fonctionnent de manière complètement différente et s’adresseront par la suite à un type d’utilisateur de téléphone portable très différent.

Mint Mobile vs AT&T : en un coup d’œil

Menthe mobile : forfaits prépayés à partir de 15 $ par mois

Si vous recherchez l’un des meilleurs forfaits téléphoniques prépayés bon marché sur le marché, Mint Mobile devrait certainement être sur votre radar. Avec des tarifs mensuels très raisonnables, des allocations de données mensuelles généreuses, des vitesses de données 5G et aucun contrat à signer, il est facile de comprendre pourquoi Mint devient rapidement l’un des principaux opérateurs prépayés du pays. L’inconvénient ? Pour obtenir les tarifs moyens mensuels les plus bas chez Mint Mobile, vous devrez acheter vos données d’avance en gros – jusqu’à un an à la fois en fait, alors gardez cela à l’esprit.

AT&T : forfaits de données illimités de 35 $ à 85 $ par mois

L’un des «trois grands» traditionnels aux côtés de Verizon et T-Mobile, AT&T se spécialise dans l’offre de forfaits de données illimités premium qui vous offrent une tonne de données 5G prioritaires. Concrètement, cela signifie que vos vitesses de téléchargement et de streaming ne seront jamais ralenties si votre zone locale est occupée. Les forfaits AT&T offrent également l’accès à une tonne d’offres intéressantes sur les combinés, à la diffusion de vidéos 4K sur certains forfaits et à un abonnement gratuit à un service de diffusion en continu – tous de jolis petits bonus qui ajoutent de la valeur. AT&T propose également une gamme de forfaits prépayés, bien que ceux-ci n’offrent pas tout à fait le même type de valeur chez Mint ou chez d’autres opérateurs prépayés dédiés.

Comparaison des fonctionnalités Mint MobileAT&TDurée du contratAucun contrat (forfaits de 3 à 12 mois)Contrats de 30 à 36 moisDonnées 5GJusqu’à 35 Go (128Kb/s après)OuiStreaming vidéo480p4K UHD (480p on Unlimited Starter)Avantages de streamingNonHBO Max, Stadia ProAppels internationaux60 paysNon (15 $/mois ajoutés) -on)Point d’accès mobile Limite de 5 Go sur le forfait illimitéAucun sur le forfait Starter illimité, 15 Go+ sur les autres forfaitsDépriorisationOui sur le forfait Starter illimité, priorité 50Go+ sur les autres forfaitsForfaits familiauxNonOui

Un coup d’œil à la comparaison des caractéristiques ci-dessus devrait vous donner une idée de base de la différence entre ces deux transporteurs en un coup d’œil. En bref, vous obtiendrez certainement un forfait plus riche en fonctionnalités si vous optez pour l’un des forfaits illimités AT&T, bien qu’à un coût beaucoup plus élevé. Mint Mobile, en revanche, est l’option la moins chère et la plus gaie.

Le cas de Mint Mobile

Le principal argument de vente de Mint Mobile est de loin ses prix mensuels incroyablement bas. En moyenne par mois, vous paierez au moins la moitié de ce que vous paieriez normalement chez un grand opérateur comme AT&T. L’inconvénient ici est que vous obtiendrez un forfait de téléphonie cellulaire assez simple si vous optez pour Mint – même avec son forfait de données illimitées. Pour la plupart, cependant, ce sera un compromis plus qu’acceptable pour garantir ces factures peu élevées.

Faits Mint Mobile

Tarification des forfaits

15 $ à 30 $ par mois (en moyenne)

Types de régime

Prépayé

Réseau

T Mobile

Être un opérateur prépayé signifie que les clients de Mint Mobile ont également le net avantage de ne pas être liés à un plan de service prolongé. Vous devrez cependant vous engager à acheter une année entière de données à l’avance chez Mint Mobile si vous souhaitez obtenir le tarif mensuel moyen le plus bas. Cela peut signifier qu’une quantité importante d’argent quitte votre compte à la fois, alors gardez cela à l’esprit. Du côté positif, ce n’est rien comparé aux contrats de 24 à 36 mois que vous trouvez chez les grands transporteurs – et vous pouvez également mettre à niveau votre plan à mi-parcours.

Être un forfait prépayé signifie que les clients de Mint Mobile peuvent être confrontés à la «dépriorisation» à l’échelle de l’industrie à laquelle tous les forfaits prépayés sont soumis. Bien que votre kilométrage varie considérablement en fonction de votre région, les clients de Mint Mobile peuvent voir leur vitesse de réseau réduite si le réseau parent T-Mobile à proximité est très occupé.

Il convient également de noter que le plan de données illimité de Mint a une limite de vitesse de données 5G / 4G souple de 35 Go – avec des vitesses ralenties à seulement 128 Ko/s si vous dépassez cela. C’est encore suffisant pour vérifier les messages, mais pas grand-chose d’autre, alors tenez-en compte avant de devenir fou avec vos téléchargements.

Le cas d’AT&T

AT&T a le net avantage de gérer son propre réseau. Pour ses clients, cela signifie des tonnes de données hiérarchisées, des vitesses non plafonnées le cas échéant et aucune limitation de votre résolution de streaming (enfin, sur certains plans en tout cas). Si la vitesse et le streaming sont votre priorité, alors c’est un excellent choix – sachez toutefois que cela a un prix.

Faits AT&T

Tarification des forfaits

30 $ à 85 $ par mois (en moyenne)

Types de régime

Post-payé, prépayé

Réseau

AT&T

Les forfaits AT&T, par exemple, coûtent entre 35 $ par mois et 85 $ par mois, selon le nombre de lignes et le niveau auquel vous optez. C’est en effet cher, bien qu’AT&T offre des avantages de streaming comme un abonnement gratuit à HBO Max et Google Stadia Pro pour inciter les utilisateurs à se tourner vers son service.

En parlant d’offres alléchantes, le principal argument de vente d’AT&T, et de tous les principaux opérateurs d’ailleurs, sont les promotions exclusives sur les combinés réservées aux clients qui sont proposées avec les forfaits. Les offres AT&T, par exemple, peuvent vous rapporter des appareils gratuits, des mises à niveau précoces et d’importantes remises d’échange sur un certain nombre d’appareils phares d’Apple et de Samsung, entre autres. Bien que les forfaits eux-mêmes soient effectivement coûteux, ces offres peuvent en fait vous aider à compenser vos factures globales si vous recherchez l’un des derniers appareils. En comparaison, vous ne pouvez pas obtenir ces mêmes types d’offres chez des opérateurs prépayés comme Mint Mobile, où les clients effectuent souvent un transfert sur un appareil déverrouillé.

(Crédit image : AT&T)

Qu’en est-il du prépayé AT&T ?

Ainsi, contrairement à de nombreux grands opérateurs «traditionnels», AT&T propose en fait de très bons forfaits prépayés – du moins par rapport à Verizon et T-Mobile, où les forfaits prépayés ont tendance à être très en arrière-plan.

Les forfaits prépayés AT&T vont de 25 $ par mois pour un forfait de 8 Go à 50 $ par mois pour un forfait illimité – le premier étant certainement la meilleure offre à nos yeux. Comme Mint, le plan prépayé de 8 Go d’AT&T fonctionne sur un plan de paiement annuel qui coûte environ 300 $ d’avance. Ce n’est en fait pas mal, bien que vous puissiez obtenir plus de données pour moins (10 Go pour 25 $/mois) chez Mint Mobile, c’est donc certainement la meilleure option si vous obtenez une bonne couverture du réseau T-Mobile dans votre région.

Vérifier votre couverture 5G est essentiel

Sans surprise pour deux opérateurs avec deux réseaux différents, votre kilométrage peut varier considérablement en ce qui concerne le service cellulaire, selon votre région. En bref, vous pourriez constater que vous n’êtes pas couvert par le réseau 5G de Mint Mobiles dans votre région, mais la couverture d’AT&T est de premier ordre. Inversement, l’autre scénario peut être vrai, il vaut donc vraiment la peine de vérifier votre couverture locale sur les sites des opérateurs en entrant vos codes postaux locaux (vérifiez AT&T ici et Mint ici).

C’est particulièrement le cas avec la couverture du réseau 5G, qui n’est pas aussi largement disponible que la 4G ou moins à l’échelle nationale grâce à la technologie beaucoup plus récente. Si vous avez un appareil compatible 5G qui est tout prêt à fonctionner, nous écarterions certainement un opérateur qui ne vous offre pas une excellente couverture 5G dans votre région – il ne sert à rien de payer pour ces vitesses si vous ne pouvez pas les utiliser après tout !

(Crédit image : AT&T)

Verdict

AT&T et Mint Mobile sont tous deux d’excellents choix. Cependant, comme vous l’avez probablement déjà deviné à partir de cet article, ils s’adressent tous les deux à des publics très différents. Pour ceux qui ont un budget limité, le meilleur choix doit inévitablement être Mint Mobile. En bref, les forfaits prépayés bon marché de Mint Mobile à partir de 15 $ par mois et son forfait illimité à partir de 30 $ par mois sont d’un excellent rapport qualité-prix, surtout si vous pouvez renoncer à quelques commodités comme les services de streaming gratuits. Comme nous l’avons déjà dit, c’est au moins la moitié de ce que vous vous attendez à payer pour un forfait postpayé chez AT&T et d’autres grands opérateurs, et cela dépasse également les forfaits prépayés d’AT&T en termes de valeur également.

D’un autre côté, si vous recherchez vraiment cette expérience 5G premium solide comme le roc, vous obtiendrez certainement un meilleur service global avec les plans plus premium d’AT&T. Non seulement vous obtiendrez un forfait totalement illimité (la limite de vitesse de Mint est fixée à 35 Go), mais vous obtiendrez également un streaming 4K UHD sur votre appareil ainsi que des abonnements à des services de streaming gratuits pour faire bonne mesure. Il convient également de mentionner qu’AT&T propose également de nombreuses options de style familial pour économiser sur plusieurs lignes. Si vous optez pour AT&T, nous vous recommandons fortement de considérer cela car cela peut réduire considérablement votre prix par ligne.

Quels autres plans devrais-je vérifier?

Si vous souhaitez économiser de l’argent en optant pour un opérateur prépayé comme Mint Mobile, mais que vous devez rester sur le réseau AT&T pour des raisons de couverture, nous vous recommandons Pure Talk. Avec des forfaits à partir de seulement 10 $ par mois (actuellement, les nouveaux clients bénéficient d’une réduction de 50 %), c’est un excellent choix si vous recherchez simplement les bases de votre forfait de téléphonie mobile.

Cricket Wireless est un autre opérateur prépayé fantastique qui offre des options de forfaits de téléphonie cellulaire familiales particulièrement avantageuses pour aussi peu que 25 $ par mois et par ligne. Cet opérateur est en fait exploité en tant que filiale d’AT&T et se situe en quelque sorte à mi-chemin entre les forfaits prépayés très bon marché et les options postpayées plus chères.

Pour des alternatives à Mint Mobile, vous pouvez envisager Boost Mobile – un service qui propose un forfait illimité à trois lignes pour seulement 30 $ par mois. Celui-ci est particulièrement bon si vous souhaitez utiliser le prépayé mais que vous avez besoin d’une option familiale flexible. Pour d’autres excellentes alternatives, consultez notre article principal sur les meilleurs forfaits de téléphonie mobile.