Mint Mobile vs Boost Mobile: quel opérateur prépayé vous convient le mieux?

Avec Mint Mobile, vous pouvez économiser de l’argent en vous inscrivant pour trois, six ou 12 mois à la fois. Chaque forfait comprend des appels et des SMS illimités et aucun dépassement une fois que vous avez utilisé vos données. Les vitesses seront réduites, mais vous pouvez mettre à niveau votre plan à mi-cycle ou ajouter facilement plus de données.

Avantages

Réseau T-Mobile 5G et 4G LTE Appels et SMS illimités Forfaits abordables Appels gratuits vers le Canada et le Mexique Hotspot data avec chaque forfait

Les inconvénients

Doit acheter en vrac Plan illimité ralenti à 35 Go Pas de rabais multiligne Les taxes et frais ne sont pas inclus

Si vous avez une excellente couverture T-Mobile, Boost Mobile a un plan pour tout le monde qui offre beaucoup de données, d’excellentes options d’appels internationaux et d’itinérance, et une quantité décente de données hotspot. Si vous souhaitez économiser de l’argent, vous pouvez le faire en vous inscrivant à plusieurs lignes sur le réseau de Boost.

Avantages

Réseau T-Mobile (et ancien Sprint) Options de forfait de données multiples Diffusion de musique illimitée Shrink-it! planifiez des remises sur les données Hotspot avec chaque plan

Les inconvénients

Plan illimité ralenti à 35 Go Compatibilité des appareils plus faible

Mint Mobile et Boost Mobile sont des opérateurs MVNO qui utilisent le réseau de T-Mobile pour offrir un excellent service à moindre coût. Bien que Mint Mobile soit globalement moins cher, Boost Mobile a beaucoup de fonctionnalités et favorise l’utilisateur lourd de données. Boost Mobile peut également vous offrir un meilleur rapport qualité-prix si vous vous inscrivez pour plus d’une ligne, d’autant plus que Mint Mobile ne propose pas de rabais sur plusieurs lignes. Mais si vous utilisez une quantité moyenne de données et que votre objectif principal est de trouver un forfait abordable, Mint Mobile a beaucoup de sens avec ses offres groupées qui vous permettent d’économiser de l’argent au fil du temps.

Mint Mobile vs Boost Mobile: De quoi avez-vous réellement besoin d’un service téléphonique?

Lorsque vous vous inscrivez au service téléphonique auprès de l’un des trois grands opérateurs, vous finirez probablement par payer pour une liste de fonctionnalités dont vous n’avez pas besoin ou pour avoir beaucoup plus de données que vous n’en utiliserez jamais. Un opérateur prépayé comme Mint Mobile ou Boost Mobile peut vous aider à économiser de l’argent en vous fournissant uniquement ce dont vous avez besoin. Boost Mobile se concentre sur l’offre de nombreux choix aux clients afin qu’ils puissent choisir ce qui leur convient le mieux, tandis que Mint Mobile a distillé ses offres de données en quatre plans distincts qui doivent être achetés au départ par incréments de trois, six ou 12 mois.

Mint Mobile Boost Mobile Network T-Mobile T-Mobile (anciennement Sprint) 5G Oui Oui Forfait minimum 3 mois 1 mois Réductions Forfaits 3, 6 ou 12 mois Lignes multiples

Paiements à temps avec un Shrink-It! planifier

Forfait familial abordable Données 4 Go, 10 Go, 15 Go ou illimité 1 Go, 2 Go, 3 Go, 5 Go, 6 Go, 10 Go, 15 Go, 35 Go (illimité) Parlez et SMS Illimité Illimité Mobile Hotspot Gratuit (plafonné à 5 Go avec le plan illimité) Jusqu’à 30 Go Streaming vidéo SD SD (streaming HD avec 60 $ illimité plus plan) Appels internationaux gratuits vers le Mexique et le Canada Services complémentaires Coût de base 15 $ par mois 10 $ par mois

Mint Mobile utilise le réseau T-Mobile pour son service. Bien que le réseau soit vaste, vous devriez vérifier votre couverture Mint avant de vous inscrire. Boost Mobile, en revanche, est un peu plus compliqué car il utilisait auparavant le réseau de Sprint, qu’il appelle toujours son réseau national. Vous devriez également vérifier la couverture de votre réseau national, qui est différente de la carte T-Mobile de Boost ou de ce qu’il appelle sa couverture de réseau étendu.

Mint Mobile vs Boost Mobile: forfaits Mint Mobile

Mint Mobile ne fonctionne pas avec des contrats traditionnels. Cependant, vous devez payer à l’avance votre plan, qui est offert en périodes de trois, six ou 12 mois. En achetant en gros, Mint vous permet d’économiser plus d’argent à long terme. Heureusement, tous les forfaits Mint Mobile incluent des appels et des SMS illimités, et vous pouvez choisir si vous voulez des données 4G, 10 Go, 15 Go ou 4G LTE et 5G illimitées. Voici comment la tarification du plan de Mint se décompose.

4 Go 10 Go 15 Go Illimité 3 mois 15 $ par mois (45 $)

Renouvellement de 25 $ par mois (75 $) 20 $ par mois (60 $ au total)

Renouvellement de 35 $ par mois (105 $ au total) 25 $ par mois (75 $)

Renouvellement de 45 $ par mois (135 $ au total) 30 $ par mois (90 $)

Renouvellement de 40 $ par mois (120 $) 6 mois 20 $ par mois (120 $) 25 $ par mois (150 $) 35 $ par mois (210 $) 35 $ par mois (210 $) 12 mois 15 $ par mois (180 $) 20 $ par mois (240 $) 25 $ par mois (300 $) 30 $ par mois (360 $)

Avec chaque forfait Mint Mobile, vous obtiendrez gratuitement des données de point d’accès mobile, même si cela utilisera votre allocation de données mensuelle ou sera limité à 5 Go avec le plan illimité. Une fois que vous avez utilisé 35 Go sur le plan illimité ou la quantité de données définie, vos vitesses ralentiront à 128 Kbps pour le reste du mois. C’est juste assez pour une utilisation de base des données, mais heureusement, vous avez la possibilité d’ajouter 1 Go ou 3 Go de données pour un supplément respectif de 10 $ ou 20 $. Vous pouvez même mettre à niveau votre plan à tout moment.

Mint Mobile a un prix de lancement pour les trois premiers mois sur l’un de ses plans, ce qui porte son plan illimité à un prix abordable de 30 $ par mois. Mais pour continuer à payer ce prix bas, vous devrez vous inscrire pendant 12 mois une fois vos trois mois écoulés, ou votre facture mensuelle augmentera à 40 $ par mois pendant encore trois mois ou 35 $ par mois pendant six mois. Si vous êtes en mesure de payer à l’avance, c’est là que vous verrez le plus de valeur de Mint, d’autant plus qu’il n’y a pas de rabais sur plusieurs lignes.

Mint Mobile vs Boost Mobile: Boostez les forfaits mobiles

Après que Dish ait acheté Boost Mobile, il a commencé à proposer des plans sur le réseau de T-Mobile (qui a fusionné avec l’ancien réseau Sprint). Le réseau Sprint est appelé le réseau national sur Boost Mobile, tandis que le réseau T-Mobile est appelé réseau étendu. Boost Mobile propose quatre plans sur le réseau national qui permettent des économies sur plusieurs lignes. Si vous voulez une offre encore meilleure, vous pouvez choisir «Walmart Customer Exclusive», qui vous donnera 6 Go de données au lieu de 3 Go pour les mêmes 35 $ par mois. Voici comment chacun des plans Nationwide de Boost se compare.

Source: Boost

Le réseau étendu de Boost Mobile offre un peu plus de flexibilité, avec ses forfaits commençant à seulement 1 Go de données pour 10 $ par mois et allant jusqu’à 35 Go pour 50 $ ou 60 $ par mois, selon la quantité de données du hotspot dont vous aurez besoin. Ce réseau abrite également le Shrink-It! le rabais du plan, qui commence à 45 $ par mois avec 15 Go de données, mais revient à 35 $ par mois après six paiements à temps. Vous pouvez également opter pour un forfait familial abordable, qui comprend 12 Go de données haut débit par ligne avant que les choses ne ralentissent et coûte 80 $ pour deux lignes.

Source: Boost

Les deux plus grands forfaits illimités de Boost offrent 35 Go de données à haut débit. Le plan de 50 $ comprend 12 Go de données de point d’accès mobile et le streaming SD. Le plan de 60 $, en revanche, prend le hotspot mobile jusqu’à 30 Go et ajoute le streaming HD. Vous pouvez même ajouter une autre ligne pour 20 $ de moins que la première (40 $ par mois), ce qui fait de ce plan illimité une bonne affaire. La bonne nouvelle est que la plupart des forfaits de ce réseau vous donneront accès à la 5G si vous avez un appareil compatible, à l’exception des forfaits 1 Go, 2 Go et 5 Go.

Source: Boost

Mint Mobile vs Boost Mobile: Quels téléphones sont proposés et compatibles?

Source: Samuel Contreras / Android Central

Mint Mobile et Boost Mobile prendront en charge la 5G sur le réseau T-Mobile sans frais supplémentaires tant que vous disposerez d’un appareil compatible. Néanmoins, si vous voulez juste un téléphone qui fonctionne avec chaque opérateur, alors ce sont quelques-uns des meilleurs téléphones Boost Mobile et certains des meilleurs téléphones à utiliser avec Mint Mobile. Et si vous préférez apporter votre propre appareil pour travailler avec Boost Mobile, vous devez vérifier s’il est compatible avec votre réseau préféré.

Bien que Boost Mobile utilise l’ancien réseau Sprint et devrait techniquement fonctionner avec les téléphones Sprint, de nombreux téléphones Sprint ne peuvent pas être activés sur Boost Mobile. Pour la plupart, vous aurez besoin d’un téléphone mobile Boost compatible, mais le moyen le plus simple de vérifier est de saisir votre numéro IMEI sur le site Web de Boost. Si vous utilisez le réseau étendu de Boost, la plupart des téléphones déverrouillés devraient être compatibles, mais c’est toujours une bonne idée de vérifier.

Mint Mobile a un net avantage sur Boost en ce qui concerne les téléphones pris en charge. Parce qu’il utilise le réseau GSM de T-Mobile, il fonctionnera avec presque tous les téléphones déverrouillés prenant en charge les bandes de T-Mobile. Tant que votre téléphone est compatible 4G LTE et VoLTE, vous ne devriez pas avoir de problème, mais vous pouvez rapidement savoir si votre téléphone est entièrement compatible avec Mint Mobile en vous rendant sur son site Web ou en téléchargeant son application. Cela rend beaucoup plus facile et moins coûteux de passer à Mint Mobile si vous n’êtes pas à la recherche d’un nouveau téléphone.

Mint Mobile vs Boost Mobile: utilisation internationale

Source: Boost Mobile

Avec Mint Mobile, vous n’obtiendrez pas beaucoup d’utilisation internationale de votre forfait. Les appels gratuits vers le Mexique et le Canada sont inclus, mais si vous voulez faire autre chose, vous devrez acheter des crédits d’itinérance internationaux via «UpRoam», qui se présentent par incréments de 5 $, 10 $, 20 $. Mint Mobile facture 0,05 USD par SMS envoyé, 0,25 USD par minute pour les appels et 0,20 USD par mégaoctet dans la plupart des pays internationaux, bien que les prix soient inférieurs au Mexique et au Canada à 0,02 USD par SMS, 0,06 USD par minute et 0,06 USD par mégaoctet.

Boost Mobile propose des forfaits internationaux sous la forme du plan Todo Mexico PLUS pour 5 $ par mois, qui comprend les appels et les SMS depuis et vers le Mexique, ainsi que 8 Go de données à utiliser lors de votre visite au Mexique. Vous pourrez également appeler et envoyer des SMS à n’importe qui au Canada. Le plan International Connect PLUS offre la plupart des services ci-dessus ainsi que des appels illimités vers des lignes fixes dans plus de 70 pays ainsi que 200 minutes pour les lignes mobiles, le tout pour 10 $ par mois. Si vous êtes un voyageur ou avez de la famille à l’étranger, vous avez tout simplement plus de flexibilité avec un forfait Boost Mobile.

Mint Mobile vs Boost Mobile: Mint Mobile a beaucoup de sens

Source: Joe Maring / Android Central

Boost Mobile propose une grande variété de forfaits et propose certains des meilleurs services complémentaires de tous les opérateurs, en particulier en ce qui concerne les avantages internationaux. Boost a également résolu l’un de ses plus gros problèmes (faible couverture) en ajoutant le réseau T-Mobile. Avec sa nouvelle gamme de forfaits et diverses options de données, à peu près tout le monde peut trouver un bon choix avec Boost Mobile.

Mint Mobile aime garder les choses simples et a maintenu son nombre de plans à quatre. Le résultat est qu’avec Mint Mobile, il est facile de trouver le bon plan et d’économiser de l’argent avec une durée de service plus longue. Que vous ayez besoin des 35 Go de données sur son forfait illimité ou que vous puissiez vous en tirer avec le forfait 4 Go, vous bénéficierez de l’un des meilleurs tarifs mensuels avec Mint Mobile.

Économisez en vrac

Mint Mobile

Achetez plus pour économiser plus

Mint Mobile vous permet d’économiser de l’argent en proposant des forfaits de trois mois, six mois ou 12 mois. En achetant une grande partie à l’avance, vous pouvez augmenter vos économies avec juste la bonne quantité de données sur le réseau 5G et 4G LTE de T-Mobile.

Big sur les données

Boostez le mobile

Beaucoup de données pour la plupart des utilisateurs

Boost Mobile fonctionne avec le réseau T-Mobile et l’ancien réseau Sprint pour fournir une connexion solide. Il dispose d’un certain nombre d’options de plan disponibles qui fonctionnent avec les besoins de données de chaque client et de nombreux services complémentaires.

