Mint Mobile vs Cricket Wireless : qu’est-ce qui vous convient le mieux ?

Économisez de l’argent en achetant en gros. Les forfaits incluent des appels et des SMS illimités et n’ont pas de dépassement une fois que vous avez utilisé vos données. Les vitesses sont réduites, mais vous pouvez mettre à niveau votre plan à mi-cycle ou ajouter facilement plus de données.

Avantages

Réseau T-Mobile LTE Appels et SMS illimités Appels gratuits vers le Canada et le Mexique Hotspot sur tous les forfaits 5G sur tous les forfaits

Les inconvénients

La durée minimale est de trois mois. Le forfait illimité est ralenti à 35 Go. 5 Go de limite de point d’accès sur le forfait illimité.

Profitez du vaste réseau AT&T sans les contrats. Vous pouvez commencer aussi petit que parler, envoyer des SMS et 2 Go de données, puis aller jusqu’à des données illimitées avec 15 Go de données de point d’accès.

Avantages

Service réseau AT&T LTE au Canada et au Mexique (forfaits illimités) Appels et textos illimités Rabais multilignes 15 Go de données hotspot (forfait illimité)

Les inconvénients

Vidéos de qualité SD (forfaits illimités) Limites de vitesse La 5G n’est disponible que sur le forfait le plus cher

Le cricket a un avantage en ce qui concerne les remises multilignes, et le réseau AT&T LTE est l’un des plus puissants disponibles. Mais le réseau T-Mobile 5G qui prend en charge Mint a été l’un des réseaux à la croissance la plus rapide, et s’il est disponible dans votre région, il vous sera également très utile. Assurez-vous toujours de vérifier la couverture pour être sûr que chaque réseau fonctionnera pour vous.

Mint Mobile vs Cricket Wireless : quel est l’avantage du prépayé ?

Mint Mobile et Cricket Wireless sont tous deux des MVNO, ce qui signifie qu’ils ne construisent et n’exploitent pas leurs propres réseaux et utilisent plutôt les réseaux d’autres opérateurs. Mint utilise le réseau de T-Mobile tandis que Cricket utilise AT&T. Cela peut être une excellente option pour quelqu’un qui souhaite se connecter à un réseau avec une bonne couverture mais qui ne veut pas de contrat.

Les opérateurs prépayés sont également en mesure d’offrir une expérience plus rationalisée, ce qui réduit les coûts. Par exemple, Mint Mobile n’a pas besoin d’entretenir des vitrines et n’a pas non plus à se soucier d’investir dans le réseau au fil du temps. T-Mobile et AT&T, au contraire, continueront de développer et d’étendre leurs réseaux pour répondre à la demande.

Mint Mobile Cricket Network T-Mobile AT&T Minimum 3 mois 1 mois d’accès 5G Tous les forfaits Top forfait illimité uniquement SMS internationaux Non inclus Inclus avec les forfaits illimités Point d’accès mobile 5 Go (forfait illimité) 15 Go (forfait illimité) Mexique et Canada Appels vers les pays uniquement Service en pays (forfaits illimités) Réductions multi-lignes Aucun Jusqu’à 5 lignes

Le meilleur réseau va varier en fonction de l’endroit où vous vivez et de l’appareil dont vous disposez. Assurez-vous donc de vérifier la carte de couverture de Mint Mobile ou de Cricket avant de passer à la caisse. Cependant, le réseau 5G de T-Mobile est encore un peu plus grand qu’AT&T à ce stade. Donc, pour accéder à la 5G, vous aurez besoin d’un téléphone compatible 5G avec prise en charge de la 5G sous-6. Néanmoins, les deux opérateurs devraient fonctionner avec les meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter, grâce à une excellente compatibilité réseau.

Source : Samuel Contreras / Android Central

Gardez à l’esprit que la couverture de Cricket sera plus robuste dans les zones rurales, mais l’un ou l’autre opérateur devrait couvrir la plupart des gens.

Mint Mobile vs Cricket Wireless : les forfaits de Mint Mobile

Mint Mobile ne fonctionne pas avec les contrats traditionnels. Au lieu de cela, vous payez d’avance pour votre mandat, qui peut être de trois, six ou 12 mois. L’achat en gros vous fera économiser plus d’argent à long terme, avec les économies les plus incroyables à 12 mois. Tous les forfaits incluent des appels, des SMS et des données illimités à l’échelle nationale, bien que vous n’obteniez que peu de LTE et de 5G par mois. Les SMS internationaux illimités sont inclus dans tous les forfaits.

Si vous optez pour le forfait illimité, vos données sont ralenties après 35 Go d’utilisation et vous obtenez 5 Go de données hotspot.

4 Go 10 Go 15 Go Illimité 3 mois (prix de lancement) 15 $/mois. (45 $) 20 $/mois. (60 $) 25 $/mois. (75 $) 30 $/mois. (90 $) 3 mois 25 $/mois. (75 $) 35 $/mois. (105 $) 45 $/mois. (135 $) 40 $/mois. (120 $) 6 mois 20 $/mois. (120 $) 25 $/mois. (150 $) 35 $/mois. (210 $) 35 $/mois. (210 $) 12 mois 15 $/mois. (180 $) 20 $/mois. (240 $) 25 $/mois. (300 $) 30 $/mois. (360 $)

Vous pouvez ajouter des données au tarif de 10 $ pour 1 Go ou de 20 $ pour 3 Go si vous en avez besoin de plus. Vous pouvez également passer au forfait suivant si vous pensez avoir besoin de plus chaque mois au milieu de votre cycle de facturation.

Étant donné que vous devez vous engager à plus long terme avec Mint Mobile, vous devez garder à l’esprit la garantie de remboursement de sept jours. Si vous préférez, vous pouvez également obtenir une carte SIM Mint Mobile gratuite pour votre téléphone en vous inscrivant à un essai gratuit. Sinon, un taux de lancement vous permettra d’obtenir vos trois premiers mois au taux de 12 mois. Si vous trouvez que le réseau ne fonctionne pas pour vous, vous n’êtes pas hors du coût de l’année entière.

Mint Mobile vs Cricket Wireless : les plans de Cricket

Cricket propose des forfaits de conversation et de texte illimités assez simples avec des attributions variables de données 4G LTE. Tous les prix des plans sont des frais fixes, taxes et frais inclus. Vous ne paierez donc que 30$ par mois si vous optez pour le forfait 30$, par exemple. Tous les forfaits incluent des appels, des SMS et des données illimités. Le prix varie en fonction de la quantité de données 4G LTE que vous choisissez.

Une chose à garder à l’esprit avec Cricket, ce sont les limitations de vitesse. Les deux forfaits de données sont limités à 8 Mbps sur LTE et 4 Mbps sur son ancien réseau. Pour la plupart, cela sera assez rapide pour tout ce que vous faites sur votre téléphone, mais lorsqu’il s’agit de télécharger des fichiers ou d’essayer de regarder des vidéos HD, vous verrez une mise en mémoire tampon.

Le plan Unlimited More supprime le plafond de vitesse et est livré avec un hotspot de 15 Go. C’est le seul plan qui a du sens pour les gros utilisateurs, et avec quatre ou cinq lignes, le prix n’est pas loin.

2 Go 10 Go Illimité (Core) Illimité + 15 Go Point d’accès mobile (Plus) Données 2 Go 10 Go Illimité Illimité Hotspot Aucun Aucun Module complémentaire disponible 15 Go Texte international Aucun Aucun 37 pays 37 pays Vitesse de données max. 8 Mbps 8 Mbps 8 Mbps Accès illimité 5G Aucun Aucun Aucun À l’échelle nationale Avantages du divertissement 5G Aucun Aucun Aucun HBO Max avec publicités

Avec Cricket, vous pouvez économiser de l’argent avec plus de lignes sur des forfaits illimités. Quatre lignes sur le plan illimité supérieur ramènent le coût à 33 $ par ligne. Cricket propose également quelques forfaits de données uniquement avec jusqu’à 100 Go disponibles si vous souhaitez ignorer complètement les fonctions d’appel et de SMS.

Mint Mobile vs Cricket Wireless : couverture internationale

Vous pouvez ajouter des appels vers des numéros fixes internationaux dans 35 pays pour 5 $ par mois sur Cricket. Vous pouvez également ajouter 1 000 minutes à un numéro de mobile et envoyer des SMS MMS illimités pour 15 $ par mois. Vous pouvez même ajouter des pays individuels pour 10 à 15 $ par mois.

Si vous prévoyez de voyager au Canada et au Mexique avec votre forfait Cricket, vous pouvez vous déplacer tant que votre utilisation est inférieure à 50 % de votre utilisation globale. N’oubliez pas que l’itinérance n’est incluse qu’avec les forfaits illimités, qui incluent également l’envoi de SMS vers 37 pays.

Mint fait les choses un peu différemment mais peut-être plus directement en ce qui concerne la couverture internationale. En itinérance, vous payez à la minute, par SMS ou par Mo. Les tarifs sont de 0,05 $ par SMS envoyé, 0,25 $ par minute et 0,20 $ par Mo. Ces tarifs descendent à 0,02 $ par SMS, 0,06 $ par minute et 0,06 $ par mégaoctet pour le Canada et le Mexique.

Sur Mint Mobile, les appels vers le Canada et le Mexique sont toutefois inclus avec chaque forfait. Le coût par minute pour les appels internationaux dépend du pays. La Chine, par exemple, coûte 0,01 $ la minute sur les lignes fixes ou mobiles, tandis que la France coûte 0,01 $ pour les lignes fixes et 0,18 $ pour les mobiles.

Si vous prévoyez d’appeler beaucoup à l’étranger, le cricket peut être moins cher en fin de compte, mais vous paierez probablement plus cher d’avance. D’un autre côté, Mint est beaucoup plus flexible et a plus de sens pour ceux qui n’appellent pas fréquemment à l’étranger.

Mint Mobile vs Cricket Wireless : qu’est-ce qui vous convient le mieux ?

Source : Android Central / Samuel Contreras

Les forfaits de Cricket ont tendance à être plus chers que ce que vous pouvez obtenir de Mint, mais le prix baisse un peu avec plusieurs lignes en illimité. Il est difficile de recommander le forfait illimité le plus lent pour la plupart des gens, mais Cricket peut être un excellent rapport qualité-prix même sur le forfait supérieur si vous avez besoin de connecter toute une famille. Il convient de garder à l’esprit que Cricket a une meilleure couverture en dehors des villes.

D’un point de vue purement économique, Mint Mobile est la meilleure option, surtout si vous avez votre propre téléphone déverrouillé. Le réseau de T-Mobile est solide et les plans de Mint Mobile sont simples. Tant que vous êtes prêt à vous inscrire pour trois mois ou plus à la fois, vous obtenez beaucoup plus de données pour votre argent.

