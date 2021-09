Mint Mobile vs. Ting : auquel vous abonner ?

Planifier à l’avance

Menthe Mobile

Commencer petit

Ting Mobile

Achetez en gros pour économiser de l’argent pour le service sur le réseau de T-Mobile avec Mint Mobile. Les forfaits sont disponibles en forfaits de 4 Go, 10 Go et 15 Go avec un forfait illimité avec jusqu’à 35 Go de données haute vitesse. Les appels et SMS sont illimités, et les appels vers le Mexique et le Canada sont inclus.

À partir de 15 $/mois. chez Mint Mobile

Avantages

Beaucoup de données Appels et SMS illimités Compatible avec la plupart des téléphones Réductions en vrac

Les inconvénients

Doit acheter au moins trois mois

Ting est un excellent rapport qualité-prix pour de nombreuses personnes, en particulier les utilisateurs légers à la recherche d’un plan qui commence à bon marché mais qui peut toujours utiliser des données sans devenir trop cher. Ting propose également d’excellentes options pour ceux qui ont besoin de beaucoup de données avec deux forfaits illimités comprenant 22 Go ou 35 Go de données.

À partir de 10 $/mois. chez Ting Mobile

Avantages

Faible coût d’entrée Beaucoup de données hotspot sur les forfaits illimités Prix d’entrée bon marché Compatible avec la plupart des téléphones

Les inconvénients

Devient cher avec beaucoup de données

Le forfait Flex de Ting est un excellent point de départ pour quelqu’un qui souhaite des appels et des SMS illimités avec moins de 5 Go de données. Les forfaits de données actuels de Ting sont fournis avec 5 Go, 22 Go ou 35 Go de données haute vitesse, ce qui convient parfaitement à la plupart des gens. Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre smartphone, les forfaits de Mint Mobile sont conçus pour les utilisateurs les plus lourds, le plus petit forfait de 4 Go convenant à beaucoup. Pour la majorité des utilisateurs de smartphones qui peuvent se permettre de payer d’avance et qui sont couverts par le réseau T-Mobile, Mint Mobile est une bien meilleure affaire.

Mint Mobile contre Ting : de combien de données avez-vous besoin ?

Source : Android Central / Samuel Contreras

Les choix de forfaits de Mint Mobile se résument à la quantité de données dont vous pensez avoir besoin. Le choix le plus économique serait d’acheter le forfait juste au-dessus de votre montant d’utilisation afin de ne pas dépasser, mais de ne pas en laisser trop sur la table. Vous n’avez pas à vous inquiéter si vous ne savez pas de combien de données vous avez besoin, car Mint Mobile vous permettra de mettre à niveau votre forfait à mi-cycle si vous en avez besoin de plus. Ting est le meilleur rapport qualité-prix pour quelqu’un qui n’a pas besoin de beaucoup de données, mais les économies en vrac de Mint Mobile font considérablement baisser le prix si vous avez besoin de plus que quelques concerts.

Mint Mobile Ting Réseau T-Mobile T-Mobile

Sprint

Verizon Prix minimum 15 $ par mois 10 $ par mois Appels et SMS illimités Données illimitées 4 Go

10 Go

15 Go

Illimité (35 Go) 5 $ par 1 Go

5 Go

22 Go

35 Go

Mint Mobile utilise exclusivement le réseau T-Mobile et, pour la plupart, devrait fournir une excellente couverture pour la plupart des gens. La couverture de T-Mobile peut diminuer un peu plus dans les zones rurales, mais avec un téléphone plus récent, vous êtes probablement couvert.

Mint Mobile contre Ting : les forfaits de Mint Mobile

Mint Mobile propose trois forfaits disponibles en trois durées différentes. La différence entre eux est la quantité de données que vous obtenez. Les plans sont disponibles à 4 Go, 10 Go, 15 Go et illimités. Le forfait illimité comprend 35 Go de données haut débit chaque mois. Ces forfaits correspondent assez bien à l’utilisation typique des smartphones, et vous pouvez même passer au forfait suivant si vous constatez que votre utilisation dépasse le forfait de données que vous avez initialement choisi.

Si vous souhaitez utiliser votre connexion de données Mint Mobile sur d’autres appareils avec le point d’accès mobile, vous le pouvez avec tous les forfaits. Pour les forfaits 4 Go, 10 Go et 15 Go, vous partagez votre pool de données. Sur le forfait illimité, vous obtenez 5 Go de données hotspot.

Avec Mint Mobile, vous commencez avec un forfait de trois mois pour le tarif le plus bas sur 12 mois à 15 $ par mois ou 45 $ pour trois mois. Vous pouvez choisir de renouveler pour 12 mois à ce taux mensuel, mais vous devrez payer pour toute l’année en une seule fois. Si vous n’êtes toujours pas sûr de Mint Mobile ou si vous n’avez pas le budget pour payer pendant un an, vous pouvez renouveler pour trois ou six mois.

Gardez à l’esprit que le renouvellement pour moins de 12 mois coûtera plus cher par mois.

4 Go 10 Go 15 Go Illimité 3 mois (3 premiers mois) 15 $/mois. (45 $) 20 $/mois. (60 $) 25 $/mois. (75 $) 30 $/mois. (90 $) 3 mois 25 $/mois. (75 $) 35 $/mois. (105 $) 45 $/mois. (135 $) 40 $/mois. (120 $) 6 mois 20 $/mois. (120 $) 25 $/mois. (150 $) 35 $/mois. (210 $) 35 $/mois. (210 $) 12 mois 15 $/mois. (180 $) 20 $/mois. (240 $) 25 $/mois. (300 $) 30 $/mois. (360 $)

Vous pouvez ajouter plus de données haut débit à un tarif de 10 $ pour 1 Go ou de 20 $ pour 3 Go si vous en manquez. Vous pouvez également passer au forfait supérieur suivant si vous pensez avoir besoin de plus chaque mois au milieu de votre cycle de facturation.

Mint Mobile dispose également de Mint Family qui vous permet de gérer jusqu’à cinq lignes à partir d’un seul compte. Bien que vous ne verrez aucune remise multiligne, c’est un bon moyen d’amener votre famille à Mint sans avoir à vous souvenir d’un tas de comptes différents. Vous pouvez également apporter votre numéro lorsque vous changez.

Mint Mobile contre Ting : les quatre forfaits de Ting

Ting propose actuellement quatre forfaits qui conviennent parfaitement à ceux qui n’ont pas besoin de données jusqu’à ceux qui ont besoin de 35 Go par mois. Le forfait Flex le moins cher comprend des appels et des SMS illimités et facture un montant raisonnable de 5 $ par Go de données. Si vous utilisez plus de 4 Go par mois, vous pouvez économiser en commençant par un forfait de données plus important. Pourtant, il est agréable de voir un plan conçu pour quelqu’un qui n’a pas besoin de beaucoup de données.

Les forfaits de données de Ting commencent à 5 Go, allant jusqu’à 35 Go.

Forfait Point d’accès de données Talk et SMS Flex Illimité 5 $ par Go Partagé avec data Set 5 Illimité 5 Go Partagé avec data Illimité Illimité 22 Go 12 Go Illimité Pro Illimité 35 Go 30 Go

Mint Mobile vs. Ting : Vérifiez votre couverture

Étant donné que Ting fonctionne avec le réseau hautement compatible de T-Mobile, vous pouvez utiliser à peu près n’importe quel téléphone déverrouillé. Ting prend également en charge les réseaux Sprint et Verizon Wireless, vous pouvez donc être sûr de pouvoir bénéficier d’une couverture avec Ting. Vous pouvez vérifier votre code postal sur le site de Ting, mais malheureusement, il n’y a pas de carte officielle. Ting prend également en charge la connectivité 5G.

Une chose à garder à l’esprit est que Ting appartient maintenant à Dish Wireless. Alors que Dish utilise toujours des partenaires pour sa couverture cellulaire et continuera de le faire pendant plusieurs années au minimum, Dish travaille dur pour construire son propre réseau. Non seulement cela, mais Dish s’est associé à AT&T en tant que futur partenaire de réseau. Tout cela signifie vraiment que vous pourriez voir votre couverture changer au cours des prochaines années. Heureusement, vous n’êtes pas lié par un contrat, vous pouvez donc changer si vous le souhaitez.

Mint Mobile utilise exclusivement le réseau de T-Mobile. Le réseau de T-Mobile a connu une croissance considérable ces dernières années, donc si vous avez eu une mauvaise couverture dans le passé, cela vaut la peine de jeter un autre coup d’œil. Mint Mobile prend également en charge officiellement la 5G sur le réseau de T-Mobile. Donc, si vous voulez tirer le meilleur parti de la 5G de Mint, assurez-vous que votre téléphone compatible 5G prend en charge les bandes n71 et n41.

Source : Android Central

Les deux transporteurs offrent service international. Mint Mobile inclut les appels vers le Canada et le Mexique sans frais supplémentaires, avec des pays supplémentaires pris en charge moyennant des frais supplémentaires. L’itinérance dans d’autres pays est également disponible, avec des tarifs en fonction du pays.

Ting facture le tarif standard pour appeler dans 60 pays ainsi que d’autres moyennant des frais supplémentaires. L’itinérance en dehors des États-Unis est également disponible moyennant des frais supplémentaires selon le pays.

Si vous parlez ou envoyez fréquemment des SMS à quelqu’un d’un autre pays, l’utilisation d’un service de messagerie comme WhatsApp, Line ou Telegram peut vous faire économiser beaucoup d’argent et, dans de nombreux cas, offrir une meilleure expérience. Ces applications fonctionneront également sur le Wi-Fi.

Mint Mobile vs. Ting : Quels téléphones fonctionnent ?

Les deux opérateurs prennent en charge une large gamme de téléphones sur le réseau de T-Mobile. Pratiquement n’importe quel téléphone GSM déverrouillé devrait fonctionner aussi bien que certains d’autres opérateurs. Vous pouvez apporter l’un des meilleurs téléphones Android à l’un ou l’autre service sans problème. Gardez à l’esprit qu’un téléphone avec une prise en charge complète du réseau T-Mobile permettra un meilleur signal dans certaines régions. Ting a également un peu plus de support avec l’accès aux réseaux Sprint et Verizon Wireless.

Vous pouvez vérifier l’IMEI de votre téléphone spécifique sur l’un ou l’autre opérateur lorsque vous vous inscrivez pour être sûr.

Source : Android Central

Les deux opérateurs vendent des téléphones allant des derniers appareils haut de gamme Samsung et Apple à la catégorie budget. Si vous essayez d’obtenir un téléphone à clapet en 2020, Ting est votre seule option ici. Vous pouvez voir quels téléphones sont disponibles en visitant la boutique en ligne de Mint Mobile ou la boutique en ligne de Ting. Les deux transporteurs offrent un financement avec Affirm.

Mint Mobile contre Ting : Mint Mobile est-il fait pour vous ?

Source : Samuel Contreras / Android Central

Mint Mobile et Ting sont tous deux d’excellents opérateurs MVNO. Ting a l’une des barrières à l’entrée les plus basses, commençant bas avec beaucoup d’espace pour se développer. Ting a quelques plans solides pour ceux qui ont également besoin de beaucoup de données. Pourtant, avec des prix commençant aussi bas que 15 $ par mois et certains des meilleurs tarifs pour les données de tous les opérateurs, Mint Mobile est le meilleur choix pour la majorité. Non seulement cela, si vous pouvez payer pour une année entière de service, vous pouvez obtenir une bonne affaire.

Planifier à l’avance

Menthe Mobile

Économisez plus en anticipant

Économisez de l’argent sur les données sur le réseau T-Mobile lorsque vous achetez un service téléphonique jusqu’à un an à la fois avec suffisamment d’options de données pour la plupart.

Commencer petit

Ting Mobile

Idéal pour les utilisateurs légers

Commencez avec un forfait flexible avec appels et SMS illimités avec des données qui évoluent avec vos besoins ou jusqu’à 35 Go de données avec illimité.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

accessoiriser le Galaxy Z Fold 3

Voici les meilleurs accessoires pour le Samsung Galaxy Z Fold 3 en 2021

Si vous avez décidé de faire des folies sur le dernier téléphone pliable de Samsung, le Galaxy Z Fold 3, vous voudriez que d’excellents accessoires l’associent. Après tout, si vous voulez voir grand, autant aller jusqu’au bout avec plus qu’un simple étui de protection. Voici quelques-uns de nos accessoires préférés pour le Z Fold 3.