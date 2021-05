Mint Mobile vs Ultra Mobile: quel est le meilleur pour vous?

Plans de données simples

Mint Mobile a un forfait qui fonctionnera pour à peu près tout le monde, avec un choix entre des forfaits de données de 4 Go, 10 Go, 15 Go ou illimités. Vous pouvez également économiser de l’argent si vous êtes prêt à acheter une année entière de service à la fois. Tous les plans sont livrés avec des données de point d’accès mobile et un accès au réseau 5G de T-Mobile sans frais supplémentaires.

À partir de 15 $ / mois chez Mint Mobile

Avantages

Réseau de données T-Mobile 5G et 4G LTE rapide Options de données abordables Jusqu’à 35 Go de données à haut débit avec le plan illimité Économies sur plusieurs mois Hotspot sur chaque plan

Les inconvénients

Doit acheter au moins trois mois Pas de remises multilignes Seulement 5 Go de données hotspot sur le plan illimité Données ralenties après 35 Go sur le plan illimité

Ultra Mobile propose de nombreux forfaits, que vous n’ayez besoin que de 250 Mo ou que vous souhaitiez des données illimitées. Si vous êtes prêt à acheter trois mois ou plus à la fois, vous pouvez économiser de l’argent. Tous les forfaits de données incluent les appels internationaux gratuits, le point d’accès et la 5G sans frais supplémentaires.

À partir de 10 $ / mois chez Ultra Mobile

Avantages

Réseau de données T-Mobile 5G et 4G LTE rapide Des tonnes d’options de données Économies sur plusieurs mois Des forfaits d’un mois sont disponibles Appels illimités vers plus de 80 sites internationaux

Les inconvénients

Le plan illimité est ralenti après 40 Go Les économies sur plusieurs mois ne sont pas significatives Seulement 10 Go de données hotspot sur le plan illimité

Les deux transporteurs offrent une grande valeur sur les forfaits prépayés. Avec le réseau T-Mobile alimentant les deux, la plus grande différence entre les deux sera la quantité de données dont vous avez besoin et le nombre de mois de service que vous êtes prêt à acheter. Ultra Mobile propose une gamme plus large de forfaits et aura probablement quelque chose qui fonctionne pour n’importe quel utilisateur, mais Mint Mobile semble frapper la cible pour ce dont l’utilisateur moyen de smartphone a besoin. Mint Mobile obtient également le bon prix si vous êtes prêt à acheter quelques mois à l’avance.

Mint Mobile vs Ultra Mobile: De combien de données avez-vous besoin?

Mint Mobile partage beaucoup de points communs avec Ultra Mobile, et ce n’est pas surprenant étant donné qu’Ultra Mobile est la société mère de Mint Mobile. Les deux opérateurs utilisent même le nom Ultra dans leurs paramètres APN. Pour cette raison, vous pouvez vous attendre à ce que les performances du réseau soient en grande partie les mêmes. La grande différence se résume aux plans. Alors que Mint Mobile ne propose que des forfaits pour un minimum de trois mois, Ultra Mobile propose des forfaits d’un mois et de plusieurs mois.

Mint Mobile Ultra Mobile Network T-Mobile T-Mobile Hotspot data Inclus avec tous les forfaits

Limite de 5 Go sur le plan illimité Inclus avec tous les plans de données

Limite de 10 Go sur le plan illimité 5G Inclus Inclus Durée minimale 3 mois 1 mois Durée maximale 12 mois 12 mois

Les deux opérateurs utilisent le réseau de T-Mobile et ont un accès 5G si vous avez un téléphone qui le prend en charge. Mint Mobile et Ultra Mobile ont des cartes de couverture identiques sur leurs sites Web, mais vous devez toujours vous assurer que T-Mobile couvre votre région avant de vous inscrire auprès de l’un ou l’autre opérateur.

Mint Mobile vs Ultra Mobile: les plans d’Ultra Mobile

Ultra Mobile propose deux catégories de forfait, que vous souhaitiez payer un mois à la fois ou plusieurs. Si vous ne voulez partir que pendant un mois, vous pouvez commencer avec 250 Mo pour 10 $ par mois. Les données illimitées sont de 40 $ par mois.

Source: Ultra Mobile

Si vous êtes prêt à acheter trois, six ou 12 mois, vous pouvez choisir entre 250 Mo, 2 Go, 3 Go, 6 Go, 15 Go ou des données illimitées. L’achat de 12 mois vous offre les tarifs les plus bas, bien que la réduction ne soit pas aussi forte que celle de Mint Mobile. Si vous êtes sur le plan illimité, vos données ralentiront après 40 Go d’utilisation. Si vous utilisez un autre forfait et constatez que vous avez besoin de plus de données, vous pouvez passer à un forfait plus grand ou ajouter des données à 10 $ par 1 Go.

Ultra Mobile comprend les appels internationaux illimités vers plus de 80 pays. Si vous avez besoin d’appeler d’autres destinations internationales ou même de vous déplacer à l’étranger, tous les plans, à l’exception du plan de 250 Mo, incluent un crédit.

Mint Mobile vs Ultra Mobile: les plans de Mint Mobile

Mint Mobile est l’un des meilleurs opérateurs MVNO que vous puissiez obtenir. Il dispose de quatre plans de données en fonction de la quantité de données à haut débit dont vous avez besoin chaque mois. Vous pouvez choisir entre 4 Go, 10 Go, 15 Go ou des données illimitées. Si vous utilisez toute votre allocation de données ou 35 Go de données sur le plan illimité, vos données seront réduites à des vitesses 2G mais pas complètement coupées.

Chaque plan comprend les appels et les SMS illimités, y compris les appels vers le Mexique et le Canada, bien que le service vers d’autres pays soit facturé à la minute ou au message.

4 Go 10 Go 15 Go Illimité 3 mois (prix de lancement) 15 $ / mois. (45 $) 20 $ / mois (60 $) 25 $ / mois (75 $) 30 $ / mois (90 $) 3 mois 25 $ / mois (75 $) 35 $ / mois (105 $) 45 $ / mois (135 $) 40 $ / mois (120 $) 6 mois 20 $ / mois (120 $) 25 $ / mois (150 $) 35 $ / mois (210 $) 35 $ / mois (210 $) 12 mois 15 $ / mois (180 $) 20 $ / mois (240 $) 25 $ / mois (300 $) 30 $ / mois (360 $)

Si vous avez besoin de plus de données, elles peuvent être ajoutées à un taux de 1 Go pour 10 $ ou 3 Go pour 20 $. Vous pouvez également mettre à niveau en milieu de cycle en payant la différence de prix si vous constatez que vous manquez régulièrement de données.

Mint Mobile vs Ultra Mobile: Quels téléphones pouvez-vous obtenir?

Source: Android Central

Les deux opérateurs proposent en grande partie la même sélection de téléphones avec une gamme de téléphones haut de gamme et économiques, que vous recherchiez Android ou iPhone. Vous pouvez également apporter votre propre téléphone tant qu’il prend en charge le réseau LTE de T-Mobile, y compris VoLTE. Les meilleurs téléphones à utiliser avec Mint Mobile fonctionneront également avec Ultra Mobile.

Votre téléphone doit prendre en charge VoLTE pour fonctionner sur l’un ou l’autre opérateur. Vous pouvez vérifier si votre téléphone fonctionne en saisissant votre IMEI sur la page BYOP de Mint Mobile ou d’Ultra Mobile.

Mint Mobile vs Ultra Mobile: Lequel devriez-vous obtenir?

Source: Samuel Contreras / Android Central

Les performances du réseau seront à peu près les mêmes avec l’un ou l’autre opérateur, vous devez donc choisir le plan qui vous convient le mieux. Heureusement, les deux opérateurs vous permettent de passer à un plan de données plus volumineux à mi-cycle si vous constatez que vous n’avez pas obtenu suffisamment de données. Et si vous ne pouvez acheter qu’un seul mois de service, Ultra Mobile est votre meilleur pari avec une large gamme de forfaits d’un mois disponibles. Et si vous avez à peine besoin de données, Ultra Mobile est également votre meilleur pari avec son plan de 250 Mo.

Si vous êtes prêt à acheter trois mois ou plus à la fois, Mint Mobile se distingue par des prix avantageux sur des forfaits qui résonneront avec plus d’utilisateurs de smartphones à 4 Go, 10 Go, 15 Go ou illimité. Mint Mobile brille vraiment avec ses forfaits de 12 mois, mais si vous n’êtes pas sûr du service, vous pouvez essayer trois mois au tarif de 12 mois avant de renouveler pour une autre année.

