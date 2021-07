Mintegi, prix de la constance

12/07/2021 à 22:31 CEST

Cristina Moreno

Dimanche dernier, les habitants d’Idiazabal, commune connue pour ses fromages authentiques, se sont réunis pour soutenir ce qui est déjà l’un de ses plus illustres voisins. Personne dans la petite ville au sud de Guipúzcoa ne voulait manquer la finale qu’il allait jouer Ane Mintegi au All England Club. Ses parents excités occupaient le premier rang sur la petite scène aménagée pour l’occasion, et Ane il n’a pas échoué.

La jeune joueuse de tennis, âgée de 17 ans seulement, est entrée dans l’histoire du tennis espagnol en retraçant son match contre l’Allemande. Nastasja chunk (2-6, 6-4, 6-1) et obtenir la couronne de Wimbledon dans la catégorie junior. A pris le relais de Magüi Serna, le seul autre Espagnol à atteindre cette finale des moins de 18 ans à Londres, qui s’est retrouvé sans prix après sa chute en finale de 1996 contre Amélie Mauresmo. Un triomphe avec lequel il inscrit son nom à côté de celui de Manolo Orantes Oui Alexandre Davidovitch, les deux autres Espagnols qui ont décroché le titre individuel junior. «Pour moi, c’est très spécial. Je suis devenu le premier joueur de tennis espagnol à gagner Wimbledon … Je suis très heureux & rdquor; Mintegi.

Avec un look un peu éloigné de l’habituel sur le circuit, avec des cheveux dénoués et des lunettes de vue pour un usage conventionnel – dans le plus pur style Martina Navratilova-, le Gipuzkoan a posé dimanche la première pierre de ce qui peut être une belle course. Un prix pour sa grande passion, le tennis. Et est-ce que Mintegi, qui a débuté dans le fronton, est passé au tennis à l’âge de huit ans et depuis n’a cessé de se battre pour son rêve.

Son travail l’a mené à la 27e place du classement de sa catégorie, juste avant de remporter la finale. Désormais, il aspire à suivre les traces d’une de ses références, l’Australien Asleigh barty, qui a déjà remporté Wimbledon junior en son temps et ce 2021 a remporté le titre dans la catégorie absolue.