Mintverse lance une nouvelle version de la solution de suivi NFT

La plate-forme NFT décentralisée et l’agrégateur Mintverse ont annoncé une version remaniée de sa solution de suivi des collections NFT qui comporte un certain nombre d’améliorations et d’ajouts critiques, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Cela attirera des millions de personnes dans l’industrie du NFT.

Un marché NFT complet

Mintverse explorera l’avenir de l’industrie en fournissant aux utilisateurs un accès à un agrégateur et à un marché NFT complet. Bien que l’intérêt pour les jetons non fongibles ait considérablement augmenté dans le monde ces derniers mois, la courbe d’apprentissage abrupte demeure.

Considérant que l’expérience utilisateur novice n’est pas optimale, des plateformes comme Mintverse ont le pouvoir et le potentiel de rendre l’espace plus accessible.

Changements majeurs au conseil d’administration

La nouvelle version introduit des changements radicaux, même dans le panneau de contrôle de l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent explorer de nouvelles collections NFT et connecter leurs portefeuilles pour suivre toutes les collections via la même interface. Au cours de son histoire, Mintverse a analysé plus de 75 millions d’actifs sur Binance Smart Chain et plus de 35 millions sur Ethereum, démontrant l’attractivité de ses produits et services.

S’attaquer aux tarifs élevés du gaz et aux services publics insuffisants pour les actifs NFT actuels

Mintverse est soutenu par A&T Capital, FBG, Mirana Ventures et Fenbushi Capital parmi les principaux investisseurs et partenaires. Ils veulent résoudre des problèmes tels que le manque d’incitations monétaires pour les créateurs, les tarifs élevés du gaz et l’utilité inadéquate des actifs de NFT. Pour y parvenir, ils mettront en place une place de marché NFT, un DAO de gouvernance, une incubation de jeux, etc.

René Cao, fondateur de Mintverse, a commenté :

Mintverse servira l’écosystème BSC en fournissant la base de données NFT la plus grande et la plus agrégée. À l’avenir, les projets NFT basés sur BSC, en particulier les projets de jeux, n’auront pas besoin de développer leur propre marché, car Mintverse ajoutera automatiquement tous les actifs NFT immédiatement, créant une version d’OpenSea pour BSC NFT. En plus de cela, Mintverse a déjà analysé plus d’actifs en ETH par rapport à OpenSea, le plus grand marché NFT du marché. Afin de créer une véritable plate-forme décentralisée, nous récompenserons les utilisateurs de Mintverse avec un remboursement de commission de 100%, intégrant le Web 3.0 que nous considérons comme l’avenir.

