Minute et demie de folie à San Siro en finale de la Ligue des Nations entre l’Espagne et la France

10/10/2021

Le à 22:18 CEST

Le but a été fait pour mendier, mais il est arrivé. Et deux fois. Plus d’une heure a dû s’écouler au stade San Siro pour que le score s’ouvre. Pratiquement, dans la première occasion claire des deux équipes.

Oyarzabal a donné l’avantage à l’Espagne au tableau d’affichage, juste après que Theo Hernández a frappé la barre transversale. L’attaquant de la Real Sociedad a cloué Ucamepano pour terminer une longue passe de Busquets et, avec un centre et un tir bas, il a battu Lloris.

Après l’euphorie de la ‘Roja’, cruche d’eau froide. Dans l’action suivante, la France a fait match nul 1-1 avec un but magnifiquement conçu de Karim Benzema. L’attaquant du Real Madrid a envoyé un ballon télécommandé à l’équipe qui, bien qu’Unai Simón ait réussi à toucher le ballon, a fini par se faufiler au fond des filets.

Les deux équipes auront un peu plus de 20 minutes pour égaliser le match si elles ne veulent pas le prolonger d’une demi-heure supplémentaire en prolongation. ou même aux tirs au but. TIC Tac.