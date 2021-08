Miocic “énervé” par l’UFC – AS.com

Stipe Miocic est “en colère” contre l’UFC. Le champion poids lourd le plus titré l’avait déjà manifesté à l’occasion et ce mercredi il l’a répété à Marc Raimondi (ESPN) lors d’un événement publicitaire. Sa colère vient après avoir chuté et perdu le titre face à Francis Ngannou. L’Américain s’attendait à une revanche, comme cela s’est produit pour la trilogie avec Cormier, mais l’UFC avait d’autres projets. L’ascension rapide de Ciryl Gane et la seconde jeunesse de Derrick Lewis se sont resserrées. La société voulait que le champion défende sa ceinture à l’UFC 265 (7 août).

L’Africain n’était pas en mesure de bien se battre, car après avoir remporté le titre, il a reçu une large série d’hommages, y compris son pays natal, et l’UFC a cherché un plan. Une ceinture provisoire entre Gane et Lewis a été retirée de sa manche. Il a encore oublié Miocic. Après le combat, Ciryl Gane a obtenu l’opportunité de rencontrer Ngannou sur son propre mérite, un combat qui n’a pas encore été signé et a déjà généré beaucoup d’attentes. Pourtant, L’ancien champion de 39 ans doit patienter. Il n’aime pas la situation et ne se mord pas la langue.

“Cela me dérange parce que j’aurais aimé qu’ils m’aient au moins demandé, même si je n’aurais pas pu le faire. J’aurais aimé avoir l’opportunité. Je pense qu’il l’a mérité. Mais je ne vais pas me plaindre et m’en plaindre. Je dirai à 100% à Dana White que je le pense. Je n’ai plus qu’à m’asseoir et avoir une conversation avec lui pour que tout se mette en place.”, a-t-il précisé au journaliste précité. Ce sont sans aucun doute des mots de colère, mais cela donne la paix à l’UFC, puisque ces dernières semaines, la rumeur courait que Miocic avait fini par quitter l’entreprise. Il semble que ce ne sera pas comme ça… même si cette discussion avec le patron de l’entreprise marquera son avenir.