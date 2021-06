Miomir Kecmanovic s’impose à Wimbledon en soixante-quatrième de finale

in

28/06/2021

Le 29/06/2021 04:45 CEST

Miomir Kecmanovic, le Serbe, numéro 49 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant en soixante-quatrième de finale de Wimbledon en deux heures et quarante-cinq minutes par 6-4, 3-6, 6-3 et 7 (7) -6 (1) à Facundo Bagnis, joueur de tennis argentin, numéro 92 de l’ATP. Après ce résultat, le vainqueur disputera la 30e de finale de Wimbledon.

Bagnis a réussi à casser le service de son rival à 2 reprises, tandis que le joueur serbe, de son côté, l’a réussi à 3 reprises. De même, Kecmanovic a eu une efficacité de 65% au premier service, 3 doubles fautes et a réussi à remporter 71% des points de service, alors que la donnée de son adversaire est de 57% d’efficacité, 7 doubles fautes et 62% de points obtenus au service.

Après ce match, les trente-deuxièmes de finale auront lieu où le Serbe et le vainqueur du match entre le joueur de tennis australien seront mesurés. John Millman et le joueur de tennis espagnol Roberto Bautista Agut.

Le tournoi se déroule à Londres entre le 21 juin et le 12 juillet sur gazon extérieur. Dans cette compétition, un total de 238 joueurs de tennis apparaissent et un total de 128 arrivent à la phase finale.Les joueurs viennent directement des classés, ceux qui ont réussi à gagner lors de la phase précédente et les invités.