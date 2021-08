MIOTA/USD risque de nouvelles pertes inférieures à 1 $ Crypto new media

in

Le jeton MIOTA a perdu contre l’USD et le Bitcoin alors que les vendeurs augmentent la pression à la baisse

Le prix de l’IOTA a fortement fluctué au cours des dernières 24 heures, enregistrant des valeurs comprises entre 0,97 $ et 1,13 $, comme indiqué sur l’agrégateur de données de marché crypto CoinGecko. La crypto-monnaie classée 48e se négocie autour de 1,02 $ au moment de la rédaction, avec un volume de transactions quotidien de plus de 90 millions de dollars et une capitalisation boursière de 2,8 milliards de dollars.

Selon les données de CoinGecko, le prix de l’IOTA est en baisse de 6,8% par rapport au dollar américain et de 5,4% par rapport au BTC sur une période de 24 heures. Bien que les taureaux se battent pour maintenir les prix au-dessus de 1 $ après la baisse d’aujourd’hui, le défi robuste auquel ils sont confrontés aux prix actuels suggère qu’une nouvelle baisse s’étendant jusqu’au plus bas du 4 août à 0,82 $ est possible.

Voici à quoi ressemble MIOTA/USD sur le graphique journalier et sur 4 heures :

Perspectives techniques des prix IOTA

Graphique MIOTA/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Sur le graphique en données de 4 heures, MIOTA/USD est en dessous de la 50MA, mais semble susceptible de tenter un nouveau mouvement après avoir rebondi depuis une ancienne ligne de support horizontale. L’image contraire est néanmoins plus probable étant donné que le RSI languit en dessous de 50 et qu’un croisement baissier pour le MACD suggère un avantage vendeur.

Le graphique journalier montre que le prix de l’IOTA reste au-dessus d’une ligne de tendance haussière formée depuis la reprise par rapport aux creux de 0,56 $ le 20 juillet. La tendance haussière a vu les taureaux franchir plusieurs zones de résistance cruciales, la première étant la ligne de moyenne mobile à 50 jours. Le prix a également dépassé la moyenne mobile de 100 jours avant que les taureaux ne se heurtent à des vents contraires proches de la moyenne mobile de 200 jours.

Graphique journalier MIOTA/USD. Source : TradingView

Les rendements négatifs de la 200MA comprenaient une chute de deux jours au-delà de la 100MA, les tentatives des taureaux pour garder la forme étant contrecarrées par une augmentation des prises de bénéfices sur le marché. Les perspectives suggèrent qu’une nouvelle pression à la baisse pourrait finalement pousser l’IOTA/USD sous la ligne de tendance de support. Le scénario indique un nouveau test potentiel du niveau de retracement de Fibonacci à 50 % du swing à 1,24 $, ce qui signifierait des pertes à 0,90 $.

À partir de là, les taureaux sont susceptibles de se regrouper pour une autre tentative, mais en cas d’échec, les niveaux 50MA (0,85 $) et 61,8% Fib (0,82 $) devraient agir comme de nouvelles zones de demande.

