MIPS et le processeur chinois Loongson sont tous les deux all-in sur RISC-V

RISC-V a un moment. Ce qui a commencé comme un effort pour produire un ISA open-source pour les microcontrôleurs bas de gamme et d’autres types simples de puces est en train de devenir un véritable écosystème. Les processeurs RISC-V ne peuvent toujours pas défier les processeurs Cortex-A76 ou x86, mais ils grimpent dans les graphiques de performances. Deux développements récents pourraient donner un nouvel élan au projet: Premièrement, MIPS (anciennement Wave Computing) a annoncé qu’il commencerait à développer ses propres processeurs RISC-V. Deuxièmement, le nouveau processeur Loongson chinois, basé sur l’architecture MIPS64, pourrait être à la recherche d’un nouvel ISA.

Wave Computing était une société d’IA se développant autour d’une architecture MIPS qui a finalement acheté MIPS Technologies elle-même avant de sombrer dans la faillite. Dans la foulée, Wave a annoncé qu’il rebaptiserait MIPS. Dans les années 1980 et au début des années 1990, MIPS Technologies (pas seulement MIPS) était un développeur de processeurs RISC qui a connu le succès dans les années 1980 avant d’être racheté par SGI au début des années 1990. SGI a finalement décidé d’opter pour le futur Itanium au lieu de continuer à développer ses propres processeurs internes, de sorte que MIPS est né en tant que société de licences technologiques.

MIPS a connu un peu de succès très tôt dans l’histoire d’Android, mais l’hégémonie croissante d’ARM l’a chassé du marché. Depuis, nous n’avons pas beaucoup entendu parler de l’ISA. Il est un peu étrange que Wave Computing soit renommé MIPS, alors déclarons qu’il construisait un nouveau processeur RISC-V, mais c’est ce que l’entreprise a fait.

«À l’avenir, l’activité restructurée sera connue sous le nom de MIPS, reflétant l’orientation stratégique de la société sur les architectures de processeur révolutionnaires basées sur RISC qui ont été initialement développées par MIPS», lit-on dans un communiqué de la société. «MIPS développe une nouvelle architecture de 8e génération basée sur des normes de pointe, qui sera basée sur le standard de processeur RISC-V open-source.»

Le chinois Loongson regarde vers l’avenir

En ce qui concerne le Loongson, nous avons déjà parlé de cette famille de processeurs. Loongson est l’un des efforts de processeur locaux de la Chine et est construit autour de MIPS64. L’itération actuelle du cœur est connue sous le nom de Loongson 3B4000 et serait cadencée entre 1,8 GHz et 2 GHz. Il offre quatre cœurs et est construit sur un processus de 28 nm. On dit qu’il offre un 128 Ko L1 divisé en 64 Ko L1i et 64 Ko L1d, et 256 Ko de cache L2 par cœur. Il y a un 8 Mo L3 vraisemblablement partagé entre tous les cœurs.

La prochaine itération de la série Loongson 5000, qui devrait être lancée cette année, sera la dernière variante de la famille de processeurs à prendre en charge l’architecture MIPS64. Le Loongson 3A5000 est une puce quad-core pour les PC clients et le Loongson 3C5000 comporte jusqu’à 16 cœurs et est destiné aux serveurs. Les deux devraient être fabriqués à TSMC sur un nœud de processus 12 nm. THG rapporte que les puces sont basées sur une architecture interne entièrement compatible MIPS64, avec des caches plus volumineux et un nouveau contrôleur de mémoire.

Les dirigeants de Loongson ont déclaré qu’ils étaient «impatients de rejoindre le consortium d’instructions open-source», ce qui est interprété comme signifiant que la Chine a l’intention de passer à RISC-V à l’avenir.

Il peut y avoir un lien entre ces 2 événements

Le moment choisi pour ces annonces n’est probablement pas une coïncidence. CIP United, une société chinoise, contrôle tous les droits de licence MIPS en Chine, à Hong Kong et à Macao. Il faut quelques années pour concevoir un nouveau processeur, c’est pourquoi le projet Loongson ne passe pas tout de suite à RISC-V. Si la famille Loongson 5000 est lancée en 2021, nous pourrions raisonnablement nous attendre à voir le suivi basé sur RISC-V en 2023-2024.

Nous sommes encore à quelques années des processeurs RISC-V qui peuvent résister aux cœurs ARM ou x86, en termes de performances, mais il y a eu beaucoup d’activités intéressantes dans cet espace ces dernières années. On dit que la Chine intensifie ses efforts pour créer un écosystème de semi-conducteurs qui ne dépend pas des États-Unis. Le pays peut penser que la nature open-source du RISC-V ISA lui offre la meilleure chance de développer un cœur de processeur qui ne peut être interdit.

