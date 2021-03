Miquel Feixas a imité Paco Sedano et le Barça est en demi-finale

26/03/2021 à 23:43 CET

Dans un match où il a pris la tête à trois reprises et a été décidé aux tirs au but, Le FC Barcelone a éliminé ElPozo Murcia (3-3) et Levante sera mesuré ce samedi à 21h00 dans la deuxième demi-finale.

FCB

LE P

FC BARCELONE, 3

(2 + 1): Dídac Plana (p.), Marceno, Dyego (1), Matheus, Ximbinha -starting five-, Miquel Feixas (ps), Aicardo, Daniel, Adolfo, Ferrao (2), André Coelho et Joselito.

ELPOZO MURCIA COSTA CÁLIDA, 3

(2 + 1): Juanjo (p.1′-8 ‘), Darío, Fernando (1), Rafa Santos, Paradynski -five partants-, Espindola (ps, 8′-40’), ‘Cholo’ Salas, Felipe Valerio, Alberto García (1), Pol Pacheco, Marcel (1) et Matteus.

ARBITRES

Felipe Madorrán (basque) et Urdanoz Apezteguia (navarrais). Juanjo a été expulsé avec un carton rouge (7:47), d’ElPozo Murcia. Ils ont montré un carton jaune à Ferrao (5:12), Daniel (15:42) et Dyego (22:10), du FC Barcelone; et Leo Santana (25h30), d’ElPozo.

BUTS

1-0, Dyego (0:26); 1-1, Fernando (2:03); 2-1, Ferrao (7:44); 2-2, Alberto García (14:39); 3-2, Ferrao (22:10); 3-3, Marcel (37:06).

PEINE

Ferrao, but (1-0); Paradynski, pour Dídac (1-0); Daniel, but (2-0); Pol Pacheco (2-1); Matheus (3-1); Fernando, but (3-2); Marcenio, but (4-2); Marcel, but (4-3); Dyego, au poteau (4-3); Marcel, pour Miquel Feixas (4-3).

INCIDENTS

Quatrième et dernier match des quarts de finale de la Coupe espagnole de futsal masculin devant 1 500 spectateurs au WiZink Center (Madrid).

Rarement un joueur sera aussi important en si peu de temps que Miquel Feixas ce vendredi, puisqu’il n’est intervenu que sur le cinquième terrain «charchutero» pour devenir grand contre Felipe Valerio comme Paco Sedano l’a fait à plusieurs reprises et entretenir le rêve de la troisième Coupe d’Espagne consécutive.

La première partie était une pléthore d’événements qui a donné une spectaculaire et une intensité énorme à l’un des duels les plus répétés ces derniers temps dans le futsal espagnol.

Deux buts ont été inscrits dans les 123 premières secondes. Dyego a insisté pour un ballon près de la zone et la tentative de dégagement de Darío a touché Palmitos ‘et l’a porté 1-0, mais Fernando a égalisé en 2’ en transformant une action personnelle avec un coup de pied croisé.

Le Barça a souffert de la haute pression d’ElPozo qui a brisé un mur entre Adolfo et Ferrao qui a abouti à un tir de Colomense que Juanjo a dévié avec sa main à l’extérieur de la surface alors qu’il passait à la 8e minute. Le banc était vivant, a demandé un examen et les arbitres ont eu raison d’expulser le Exportateur du Barça… même si ce n’était pas volontaire. Il n’a pas eu de chance.

Espindola est sorti froid et cette faute a porté le score à 2-1. Aicardo l’a tiré magistralement et Ferrao a tiré le but de Murcie pour laisser place aux meilleures minutes du champion des deux dernières éditions.

Après un tir avec la mauvaise jambe dans la bouche de Pol Pacheco, Espindola est devenu le héros d’ElPozo en évitant les buts de Dyego, Matheus et Ximbinha à deux reprises.

Là, le « tableau noir » de Diego Giustozzi est apparu avec une certaine fortune pour que Alberto Garcia profiter d’un rejet dans un coup de pied de côté que Marcel a exécuté pour établir à 16 ‘le 2-2 avec lequel la mi-temps a été atteinte après que les hommes d’Andreu Plaza aient tenu pendant quatre minutes avec cinq fautes.

Fernando traverse un excellent moment de jeu

| RFEF

La deuxième partie la secoua Ferrao trois minutes après le redémarrage lors de l’établissement du 3-2 avec son traditionnel coup de demi-tour contre lequel le gardien d’ElPozo n’a rien pu faire.

La peinture murcienne demandait un Pénalité possible de Dyego sur ‘Cholo’ Salas que les arbitres ont examiné dans l’arbitrage vidéo pour finalement décider qu’il n’y avait rien à signaler. L’explication est peut-être que l’action a commencé en dehors de la zone.

Avec Dídac et Espindola perturbant le danger Dans les deux buts, Daniel a peut-être eu la meilleure chance dans un tir auquel le remplaçant théorique de Juanjo expulsé a bien répondu.

Dyego a toujours cherché un contre un

| RFEF

L’Argentin Giustozzi a donné le maillot du gardien à Darío avec 3:13 à gauche et dans une pièce sensationnelle au premier contact, Marcel a établi le 3-3 pour donner un nouvel air d’excitation à ce dernier quart de finale.

Des sanctions ont été prononcées et le Barça y régnait. Ferrao, Daniel, Matheus et Marcenio ont marqué, mais Dyego a tiré au poteau. Dans ElPozo, Dídac a deviné le lancement de Paradynski, Pol Pacheco et Marcel n’ont pas manqué. Et dans le définitif Miquel Feixas à gauche, a stoppé le penalty de Felipe Valerio et classé le Barça.