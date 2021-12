Miquel Iceta remercie le soutien unanime à la nouvelle loi antidopage

21/12/2021 à 17:52 CET

Le Ministre de la Culture et des Sports, Miquel Iceta, a assuré au Sénat que la nouvelle loi organique de lutte contre le dopage « C’était une obligation », de sorte que L’Espagne « répond aux exigences internationales les plus strictes sur la matière », et il était satisfait de l’unanimité générée par le texte.

« Nous sommes heureux parce qu’il y a eu unanimité, parce que c’est une loi qui était une obligation. Si l’Espagne veut être, qui veut être, à la hauteur des exigences internationales les plus sévères et ajuster sa réglementation à l’Agence mondiale antidopage, il fallait qu’elle le fasse », a-t-il déclaré, avant son vote en séance plénière de la Chambre haute.

Iceta a défendu que « les compétitions sportives doivent être développées en toute égalité, dans les mêmes conditions pour tous », et sa détermination à « lutter contre ceux qui ont l’intention de les falsifier par l’utilisation de substances ou de méthodes interdites ».

Après les interventions des différents porte-parole, le ministre a remercié les Junts et les Groupes populaires pour le retrait de leurs votes individuels, « qui ont rendu possible cette large majorité et le travail commun de tous » devant une règle, dont Le projet a été approuvé à l’unanimité (346 voix pour) au Congrès le 11 novembre pour soumission au Sénat.

Le ministre a annoncé qu’il comparaîtra pour la première fois en cette Chambre le 20 janvier et s’est excusé des retards dans le traitement de la loi contestée par certains groupes.

« Comme circonstance atténuante, je peux dire que j’ai pris mes fonctions le 12 juillet et que j’ai dû terminer un travail que d’autres ont commencé il y a longtemps, avec la présentation aux Cortès. J’ai dit que la nouvelle loi sur le sport serait en place avant la fin de l’année et cela a été le cas »Il a déclaré par rapport au projet approuvé le 17 par le Conseil des ministres.

Iceta a également exprimé sa gratitude à ceux qui ont collaboré à l’élaboration de la loi sur le dopage, en particulier le Conseil supérieur du sport (CSD) et Agence de protection de la santé et de lutte contre le dopage (AEPSAD). « Je voudrais voter pour que la nouvelle loi sur le sport puisse recueillir un soutien aussi majoritaire que celui-ci et que nous ayons tous le temps de l’étudier, de l’enrichir et de l’améliorer », a-t-il ajouté.