Miquel Iceta sera le nouveau président du PSC

15/12/2021 à 11h39 CET

Daniel G. Tailleur

Salvador Illa a confirmé ce mercredi ce qui ces dernières semaines était devenu un secret de polichinelle au sein du PSC : que Miquel Iceta, actuel premier secrétaire des socialistes catalans, sera nommé président du parti quand Illa occupe le premier secrétariat, après le congrès de ce week-end.

« Je proposerai aux délégués un exécutif dans lequel Miquel Iceta préside notre parti, et que Nuria Marín est la vice-présidente. Je pense que c’est un tandem qui peut très bien fonctionner, et j’espère que les délégués lui apporteront leur soutien , a déclaré Illa.

Cela signifie qu’Iceta sera certainement président du parti, succédant au maire de L’Hospitalet. La liste qu’Illa présentera au congrès, qui a justement été convoquée de manière extraordinaire pour consacrer sa promotion au premier secrétariat, n’aura pas d’opposition.

Après l’annonce, Iceta a confirmé via Twitter qu’elle accepterait son nouveau rôle dans le match. « Salvador, tu m’as à votre entière disposition continuer à travailler pour élargir et renforcer le projet politique du socialisme catalan. C’est parti ! », a écrit le ministre de la Culture et des Sports.

Salvador, dans la teva tout à fait prêt à continuer à treballant pour eixamplar et à renforcer le projet politique du socialisme catalan. Som-salut ! https://t.co/CauqXTa2ot – Miquel Iceta Llorens / ❤️ (@miqueliceta) 15 décembre 2021

« Le jeu sortira renforcé, excité et préparé gouverner la Catalogne au plus vite », a assuré Illa.