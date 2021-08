Mir a de bons alliés dans les pilotes Ducati et KTM pour « chasser » Quartararo

11/08/2021 à 10h57 CEST

L’Espagnol Joan Mir (Suzuki GSX RR), qui a terminé deuxième du Grand Prix MotoGP de Styrie après le Jorge Martin (Ducati Desmosedici GP21), pourrait avoir chez les pilotes Ducati et KTM des alliés inattendus pour tenter de « traquer » le leader mondial, le Français Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), au départ du Grand Prix d’Autriche MotoGP ce week-end sur le circuit Red Bull de Spielberg.

C’est une option compliquée, car Fabio Quartararo Jusqu’à présent cette saison, il a été assez solide jusqu’à présent, avec un seul “point gris” à la treizième place qu’il occupait dans le Grand Prix d’Espagne.

Pour certains, les statistiques peuvent toujours être « appliquées » de différentes manières et tout cet axiome serait basé sur le fait que Joan Mir Il compte désormais 121 points au tableau provisoire de la Coupe du monde, le même qu’il avait l’an dernier à ce stade du championnat, à l’issue de la dixième manche marquante.

Et il a fini par être champion du monde. C’est déjà une bonne référence, même s’il faut préciser que l’année dernière avec ces 121 points, il était le leader d’un championnat qui semblait que personne ne voulait se battre, l’Espagnol absent en raison d’une blessure Marc Marquez (Repsol Honda RC 213 V), et cette année avec ces points, il est troisième à 41 sur Fabio Quartararo déjà 11 du français aussi Jean zarco (Ducati Desmosedici GP21).

Il ne fait aucun doute que l’actuel champion du monde a encore des options pour défendre son titre, mais elles se produisent parce que les pilotes officiels Ducati, l’Italien, se lancent de temps en temps dans le “combat”. Francesco “Pecco” Bagnaia et l’australien Jack Miller, outre les officiels Ducati, les Portugais Miguel Oliveira, qui dans la première course de Styrie s’est blessé, et le Sud-Africain Reliure Brad.

Bien qu’ils ne doivent pas être les seuls car le week-end dernier, il a été possible de voir comment, en seulement six courses – il a été blessé au Portugal, n’a réapparu qu’en Catalogne et a traîné des problèmes physiques à la fois en Allemagne et à Najos -, l’Espagnol Jorge Martin (Ducati Desmosedici GP21), débutant de la catégorie reine, a remporté sa première victoire.

Quoi qu’il en soit, même si cela semble galvaudé de le dire, les Français Fabio Quartararo, avec une nouvelle course à venir – si le Grand Prix de Thaïlande annulé est remplacé par un autre lieu – cela ne dépend que de lui et c’est déjà important.

Ainsi en est-il du fait que la moindre erreur des Français pourrait « rejeter » Joan Mir, qui apparemment dans la course de Styrie et après avoir reçu son dispositif de blocage de suspension arrière, ressemble au pilote le plus en forme et à l’un des espoirs de victoire au deuxième tour du Spielberg Red Bull.

L’Espagnol Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) devrait être un autre des prétendants à la victoire dans la deuxième course autrichienne, c’était déjà dans la première et seulement un problème au départ, dans lequel le moteur s’est arrêté et l’a obligé à partir de la rue de l’atelier, coupé sur aucune de ses options pour se battre non seulement pour le podium, mais pour la victoire.

Maverick ViñalesDe plus, il sera au centre de toutes les attentions en attendant qu’il confirme son avenir, et si comme toutes les rumeurs l’indiquent, il devient le nouveau coéquipier de Aleix Espargaró dans l’équipe officielle Aprilia, car ce qu’il est clair, c’est que l’année 2022 ne sera pas une année blanche et, après le “Non” de Ducati d’être dans l’équipe créée pour cette saison par l’italien Valentino Rossi, il reste peu d’options.

Il n’en finit pas de faire le “pas en avant” que l’octuple champion du monde lui-même attend, Marc MarquezPas encore désespéré, mais hanté par une reprise bien plus lente qu’il ne devrait l’être et n’est pas aidée par une évolution de la moto bien plus compliquée à faire quand on est obligé de le faire en compétition officielle.

Aussi désespéré que Marquez, mais pour d’autres raisons, il y a son partenaire dans l’équipe Repsol Honda, le Pol Espargaro, qui a du mal à s’adapter à sa nouvelle moto et qui se sent parfois, pour le dire, peu fréquenté par l’usine, qui semble beaucoup plus concentrée sur essayer de donner Marc Marquez De quoi as-tu besoin.

Une situation compliquée pour le coureur naturel de Granollers, dont la seule impulsion est de croire en ses possibilités et de se battre pour elles, même s’il pointe en retard à la quatorzième place du championnat.

Son frère Aleix Espargaró continue de montrer que l’Aprilia RS-GP a fait un pas en avant décisif dans son évolution, même si lors de la première course en Styrie, un problème de moteur l’a laissé bloqué au milieu de la course, donc la deuxième manche sur le circuit Red Bull Ring devrait être pour être le déclencheur dont vous avez besoin pour obtenir un bon résultat qui consolide tout le travail effectué à ce jour par le fabricant de Noale.