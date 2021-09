Mir affirme que Motorland “est l’un de ces circuits que vous attendez avec impatience toute l’année”

09/09/2021 à 20h40 CEST

Joan Mir arrive au Grand Prix d’Aragon très motivé et désireux d’obtenir de bons résultats. C’est un circuit que le de Suzuki et il assure que c’est “un de ces Grands Prix qu’on attend toute l’année”. Les champion du monde actuel est deuxième du classement avec une distance de 65 points de QuartararoSi vous voulez avoir des options pour vous battre à nouveau pour le titre, vous devrez vous battre pour la victoire sur cette piste.

Mir est convaincu que la Suzuki fonctionne bien en Aragon sur la base des résultats des saisons précédentes : “C’est un circuit que j’aime et dans lequel j’ai obtenu de très bons résultats dans le passé et j’ai fait de très bonnes courses, j’espère que cette année ne fait pas exception et que nous nous battons ici car je pense que la moto peut bien fonctionner ici, nous verrons où nous en sommes et ce que nous pouvons faire », explique Mir.

Le champion du monde, avec de nombreux problèmes avec les pneus de sa moto, a expliqué que “nMichelin apporte normalement différents types de composés, avec des recommandations de chacun d’entre eux sur la plage de température où ils peuvent fonctionner le mieux, et ainsi de suite. Mis à part l’expérience que vous avez après avoir testé ces pneus pendant toutes ces années, normalement le composé tendre est très difficile pour terminer une course, donc la décision est généralement entre le milieu et l’arrière dur, et à partir de là, vous travaillez sur l’entraînement pour donnez le maximum de tours et Michelin vous dit toujours comment l’usure générale a tendance à être sur chaque circuit et l’équipe a aussi son groupe de travail, donc avec toutes ces informations, plus les sensations du pilote, vous décidez sur l’un ou l’autre pneu “, explique le Pilote Suzuki.

La Suzuki n’a pas voulu se prononcer sur la possibilité qu’il y ait plus de fournisseurs de pneus, précisant que “Ce n’est pas à moi de décider ça, en ce moment ce qu’il y a c’est ce Michelin, un pneu sur lequel j’ai travaillé depuis que je suis entré en MotoGP et je me sens très bien. Normalement, je n’ai pas eu à me plaindre de ses performances, même s’il est vrai que maintenant vous trouvez des différences entre un pneu et un autre, et cela complique beaucoup plus que cela ne devrait car vous réglez le vélo pour certaines conditions et ensuite, si le pneu se comporte différemment, c’est plus compliqué », reconnaît à ce propos Joan Mir.

Une autre de ses « sources » d’inquiétude est le fonctionnement du système de verrouillage des suspensions, sur lequel il a reconnu que « en ce circuit il y a des endroits où tu peux gagner beaucoup avec cet appareil, mais nous n’avons toujours pas l’évolution, il n’est pas arrivé. On en a un qui marche pas mal et on verra ce qui rattrape ce qu’on a perdu à l’entrée des virages, car c’est un peu lourd même si on va essayer de l’améliorer un peu, car avec quelques dixièmes ce serait la bombe. Mais je vais l’essayer”, insiste Mir, qui a précisé qu’il s’attend à une dernière évolution du système à Misano.