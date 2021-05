Mir assure que “le Mugello est toujours spécial et dans le passé j’ai été rapide”

27/05/2021 à 17:37 CEST

L’Espagnol Joan Mir (Suzuki GSX RR), actuel champion du monde de MotoGP, prétend être très bien et attend avec impatience le week-end comme “Le Mugello est toujours spécial, il est très beau et j’ai hâte d’obtenir un bon résultat car dans le passé j’ai été rapide dans ce circuit “.

“En 2019, cela m’a coûté un peu avec le MotoGP, mais dimanche j’ai pu faire un bon échauffement et une course avec un rythme constant et notre potentiel a beaucoup changé depuis, donc je pense que nous pouvons bien faire », déclare Mir.

En ce qui concerne ceux qui disent qu’il court pour marquer des points, Joan Mir est sincère en déclarant qu’il est d’accord parce que “L’année dernière, j’ai pu monter sur le podium dans pratiquement toutes les courses et je pense que l’attaque est en cours. »

“Si quelqu’un sait monter sur le podium sans aller à l’attaque, dites-moi comment, parce que je ne sais pas”, confie le champion en souriant, qui se souvient de ça «Dans les premières courses, les circuits n’étaient pas les meilleurs pour moi ni pour la moto et nous avons réussi à sauver les meubles », explique-t-il.

«Si nous passons cette course à être en avance, alors des circuits bien meilleurs viennent pour nous, Barcelone, Autriche que j’ai très bien fait l’an dernier, Assen …, il ne s’agit pas d’aller plus ou moins sur l’attaque car je vais toujours à la limite et j’essaye de donner le meilleur de moi-même et de la moto ” , souligne Joan j’ai regardé.

“C’est une question de tout va mieux et mieux s’adapter à d’autres circuits qui nous facilitent un peu la tâche pour être plus rapide”, poursuit Mir, qui dit ne pas croire que “cela vient d’aller attaquer ou pas et je pense que nvotre saison passera de moins en plus. J’espère que “.

“Je veux aller plus vite, ajouter des podiums, de la vitesse et terminer la saison en étant plus rapide sur des circuits où nous sommes meilleurs”, ajoute le pilote Suzuki.

Joan Mir revient sur Mugello de se rappeler que “c’est l’un des circuits les plus techniques, car il est très rapide et a des virages très rapides très suivis et il faut bien trouver la ligne et bien frapper l’accélérateur, toujours sur place. Et c’est aussi un circuit physique car, étant si rapide, avec des virages aussi rapides, il est plus difficile de déplacer la moto, il y a des changements de direction avec des vitesses assez élevées, ce qui s’use plus physiquement ».

Joan Mir n’a pas accordé trop d’importance aux problèmes de certains coureurs avec leurs avant-bras car «parfois, sur des circuits plus exigeants physiquement, il nous arrive à tous que nous prenions un peu de prise sur nos avant-bras, mais Nous roulons en MotoGP et il est normal de se raidir un peu et c’est pourquoi je ne suis pas alarmé. L’année dernière, cela m’est aussi arrivé selon quels circuits ».

Au cours des cinq prochaines semaines, tous les pilotes affronteront quatre courses avant la période estivale, donc Joan Mir a reconnu que ces super prix “sont assez importants car il est important d’aller à la pause estivale avec de bons points, bien placé, pour pouvoir affronter la seconde partie de manière forte et non en remorque pour tenter de récupérer ».

«Nous sommes assez proches du premier, mais nous avons des points à récupérer et dans ces courses c’est tout à fait possible car les circuits de début de saison ont été très Ducati et Yamaha, mais Voyons si dans les prochains nous pouvons donner un peu plus et aller à la pause bien placé “, le champion du monde a un impact là-dessus.