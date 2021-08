Mir, huit courses pour rééditer le titre

10/08/2021 à 18:58 CEST

Arnau montserrat

Joan Mir a un numéro entre le sourcil et le sourcil. 51. Après dix courses disputées, 51 points séparent l’actuel champion MotoGP de Fabio Quartararo, leader avec 172 points. Le diable ajoute à ce stade de la saison une unité de plus que les 171 qui ont proclamé Mir champion la saison dernière, marqué par covid. Le coureur de Palma a encore huit courses sur le trône de la catégorie la plus élevée du motocyclisme s’il ne parvient pas à effacer ces demi-cent points qui le séparent actuellement de la direction.

Avez-vous des options? Plus que jamais. Mir et Suzuki font une saison de moins en plus et ils deviennent de plus en plus réguliers. Les nouveautés présentées lors du dernier Grand Prix de Styrie semblent avoir porté leurs fruits et Joan s’est battue avec Jorge Martín pour la victoire finale. Il n’a pas réussi, mais il a décroché une importante deuxième place. Le nouveau ‘holeshot’ de son vélo a amélioré la sortie des virages où il a plus de traction et donc plus de vitesse dans les lignes droites.

Joan redevient celle de l’année dernière. Sur le Red Bull Ring, le circuit où ils disputeront ce week-end le Grand Prix d’Autriche, il a réalisé son deuxième podium consécutif, le troisième de la saison. Le triomphe n’est pas encore arrivé. Cela a également coûté en 2020 où ce qui lui a valu le titre était précisément cette constance qu’il semble que maintenant sa Suzuki fait. La première victoire de Mir lors de la dernière Coupe du monde n’est survenue qu’à la treizième course.

Les bonnes sensations vues sur la piste autrichienne le week-end dernier lui donnent l’espoir de gagner ce week-end et de sortir les ciseaux pour se promener. Avec Zarco, il le fait déjà. Le pilote Ducati semble être en aval avec trois courses consécutives en dehors du podium et dans deux d’entre elles derrière Mir. Le coureur français est deuxième au général, également sans victoire, à 40 points de Fabio Quartararo.

Mir est positif

L’actuel champion du monde a repris confiance en lui et en son équipe. « Je suis très heureux, c’est un podium particulièrement important car l’équipe japonaise travaille dur et avoir enfin cette récompense avec un podium en se battant pour la victoire en Autriche est une grande joie pour l’équipe. Je suis très heureux et fier d’eux & rdquor;, a déclaré le coureur majorquin après avoir pris la deuxième place.

Mir a également reconnu que, dans son combat avec Jorge Martín, fait deux erreurs en deux tours consécutifs qui ont condamné leurs chances de victoire malgré la supériorité de leur compatriote tout au long du week-end.

Combat à trois ?

En MotoGP, tout change en un clin d’œil. Qu’ils racontent à Quartararo la saison dernière quand il a remporté les deux premiers Grand Prix, qu’il était déjà sacré champion et qu’il a terminé huitième au général. Le diable a ses deux grands rivaux en Zarco et Mir, mais n’oubliez pas la Ducati. Pecco Bagnaia ne connaît pas son meilleur moment et les deux derniers abandons de Jack Miller semblent l’avoir sorti du bateau dans la lutte pour la Coupe du monde. Le plus curieux est que sur les cinq premiers classés, seuls deux ont réussi à s’imposer dans un Grand Prix de la saison. Fabio quatre fois, c’est pourquoi c’est lui qui commande huit courses à disputer.