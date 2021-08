Mir reconnaît que cela a été “une journée très difficile”

27/08/2021 à 19:22 CEST

.

L’Espagnol Joan Mir (Suzuki GSX RR), actuel champion du monde MotoGP mais treizième de la première journée d’essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, a reconnu à l’issue de celle-ci que « ça a été une journée très difficile ».

« Lors des premiers essais libres, j’ai eu quelques problèmes avec le pneu avant et ensuite nous avons pris la mauvaise direction, j’ai manqué de tours, mais il y a des moments où le package fonctionne quand on met la moto sur la piste et d’autres fois il faut ajuster tout. un peu plus et aujourd’hui tout s’est un peu rapproché, même si j’espère être plus compétitif demain, car je ne suis pas allé vite “, a-t-il déploré Joan Mir.

“J’ai vraiment très peu roulé ici. En 2016 et 2017, je me suis bien passé même si je n’ai pas pu gagner ou monter sur le podium, mais j’étais rapide ; en Moto2, avec tous les problèmes que j’ai eus, c’était un autre de ces week-ends qui a été fatal pour moi, comme l’Autriche, et j’ai juste besoin de me déplacer ici et de mieux comprendre », explique-t-il. Mir sur vos problèmes.

Le pilote Suzuki n’a eu aucun problème à commenter les chutes de Márquez et Quartararo, qui ont déclaré qu'”une chose a été la chute de Marc, très rapide, et un autre celui de Fabien, Ralentissez”.

“J’essaie de faire mon truc et de ne pas trop regarder les chutes mais c’est une piste où il est important d’avoir une bonne température des pneus car si vous ne voyez pas de chutes de celles-ci. C’est normal de voir des chutes comme celle-ci ici.” il assure Joan Mir.

“Le problème que j’ai eu ce matin, c’est qu’ils nous apportent des pneus préchauffés ici et c’est un peu la loterie car lors des premiers essais libres, vous sortez et, surtout avec des conditions plus froides, cela se voit un peu plus car cela peut vous toucher un pneu A où vous ne remarquez rien et un autre qui se comporte un peu différemment », explique le pilote Suzuki à propos des pneus.

“Cela nous a amenés à donner des informations sur la moto qui n’étaient toujours pas adéquates, car le pneu ne fonctionnait pas tout à fait bien. Ils fonctionnent bien et je ne pense pas que nous ayons beaucoup plus de chutes que dans d’autres catégories qui vont avec un pneu différent, mais On peut toujours tout améliorer car le niveau Michelin est élevé”, assure-t-il sans hésiter. Mir.

“La première sortie des troisièmes essais libres sera cruciale pour voir comment je me sens, et à partir de là, essayer de faire un bon ‘time attack’, mais tout dépendra du rythme et si je l’ai, je pourrai pour bien le faire et si je ne trouve pas les sensations, ce que je pense Oui, ce sera plus difficile pour moi car je devrai aller remorquer plus tard », a commenté le pilote Suzuki sur ses options pour la deuxième journée d’essais .