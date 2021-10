Miraculous Jonron amène le Mexique en finale contre le Venezuela

in

Un home run par la perspective de Padres et la signature des Mayos de Navojoa dans la Ligue mexicaine du Pacifique, Tirso Ornelas, a donné la passe à l’équipe mexicaine pour la finale de la Coupe du monde U23.

A la recherche du Bi-championnat…

L’équipe mexicaine, actuelle championne du tournoi, affrontera demain en finale son homologue vénézuélienne, qualifiée aujourd’hui dans l’après-midi après avoir battu le Chinese Taipei.

🇲🇽Tirso Ornelas First Pitch Homer en bas de la 6ème !!! 💣

🇨🇴COL 2-3 MEX🇲🇽 # U23WorldCup @MexicoBeis @PROBEISMX @CONADE pic.twitter.com/dyoA2D1yF2 – WBSC ⚾🥎 (@WBSC) 2 octobre 2021

Deux pièces ont défini, à notre avis, le déroulement de cet affrontement entre le Mexique et la Colombie. Un, bien sûr, le coup de circuit d’Ornelas qui a fini par donner la passe au neuvième mexicain.

L’autre, ce vol de carrière en quatrième manche qui signifiait le nul pour le Mexique et qui révélait une certaine naïveté du neuvième colombien qui jusque-là menait le match et avait fait preuve de solidité au monticule et d’efficacité au bâton.

🇲🇽🇲🇽🇲🇽Le Mexique vole le jeu de course à égalité ! ??

🇨🇴COL 2-2 MEX🇲🇽 # U23WorldCup @MexicoBeis @PROBEISMX @CONADE pic.twitter.com/jg5F329txl – WBSC ⚾🥎 (@WBSC) 2 octobre 2021

Il convient également de noter le soulagement hermétique du Mexicain Francisco Villegas qui a amené la Colombie sous le rideau et n’a pas autorisé une course après cette paire dans les premières manches qui les avaient avantagés.

Les Red Devils n’ont accordé qu’un seul coup sûr et les ont égalés avec un plomb, prescrivant 5 retraits au bâton.

Francisco Villegas a signé aujourd’hui une sortie MAGISTRAL ✅ 3.0 manches vierges à un coup, pas de promenades et cinq chocolats 🍫🍫🍫🍫🍫 pic.twitter.com/kh4ITa5dGT – Neuvième Mexique 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) 2 octobre 2021

La finale ce samedi

Demain à 21h30 (Mexique central) 19h30 (Local) à Hermosillo, Sonora, la finale sera jouée.

Le Mexique pour le double championnat, le Venezuela pour réaffirmer le prestige du célèbre bal créole.

De leur côté, Cuba et la Colombie