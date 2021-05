Miralem Pjanic dit qu’il lui reste un “ goût amer ” après une saison difficile à Barcelone

Miralem Pjanic s’est rendu sur les réseaux sociaux pour exprimer une fois de plus sa frustration face à son manque de temps de jeu à Barcelone en 2020-21.

Le milieu de terrain est arrivé de la Juventus l’été dernier lors d’un ancien transfert étrange qui a vu Arthur bouger dans l’autre sens et beaucoup d’argent changer de main.

On s’attendait à ce que Pjanic se batte pour une place en équipe première, mais au lieu de cela, il a été presque complètement négligé et n’a fait que six statistiques de la ligue.

Le milieu de terrain s’est plaint à plusieurs reprises cette saison de son manque de temps de jeu et semble toujours perplexe face à son rôle partiel.

«Honorez la chemise. Respectez l’équipe. Donnez tout ce que vous avez sur le terrain et en dehors. C’est ce que mérite le FC Barcelone. C’est ce que j’ai fait avec mes collègues depuis le premier jour. Cette saison me laisse un goût amer et des questions qui cherchent encore des réponses. Un câlin à tous les Catalans, à bientôt. Forca Barça toujours.

Pjanic a déclaré plus tôt cette saison qu’il ne voulait pas vraiment partir après une seule campagne, mais qu’il pensait peut-être qu’il n’avait pas le choix si Ronald Koeman restait aux commandes. La spéculation a suggéré que des clubs tels que Chelsea et le Paris Saint-Germain ont déjà exprimé leur intérêt pour le joueur de 31 ans.