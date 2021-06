Miralem Pjanic fait le point sur son avenir à Barcelone au milieu des rumeurs de sortie

Miralem Pjanic a fait le point sur son avenir à Barcelone au milieu des spéculations selon lesquelles il pourrait partir cet été et retourner à la Juventus.

Le milieu de terrain a déclaré plus tôt dans la saison qu’il ne voulait pas partir après une seule saison, mais qu’il figurait à peine sous Ronald Koeman en 2020-21 et pourrait subir le même sort maintenant qu’il a été confirmé que le Néerlandais restait.

Pjanic a accordé une interview à la télévision bosniaque, mais n’a pas donné grand-chose sur ses réflexions quant à savoir s’il resterait ou partirait.

« Quitter Barcelone ? C’est difficile d’en parler maintenant. Je passe les vacances avec ma famille et c’est tout ce à quoi je pense en ce moment. Les préparatifs de la nouvelle saison commencent en juillet et ensuite je rejoins l’équipe. Nous verrons ce qui se passera plus tard.

Origine | Télévision Fédérale