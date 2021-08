Miralem Pjanić quitte Barcelone semble moins probable

in

Miralem Pjanić veut quitter Barcelone, et Barcelone veut retirer son salaire des livres. Mais il y a un « pessimisme » croissant que le joueur obtiendra son coup, selon le dernier rapport.

La Juventus, la Fiorentina, l’AS Roma et Napoli ont été mentionnés comme destinations possibles, mais les chances qu’ils l’attrapent ont diminué.

La Juve a signé Manuel Locatelli et n’a pas pu déplacer Aaron Ramsey, ce qui signifie qu’elle n’a pas de place dans sa masse salariale pour un autre milieu de terrain. La Fiorentina aurait été intéressée mais a plutôt opté pour le prêt de Lucas Torreira à Arsenal.

La Roma a beaucoup de joueurs et ne le considère pas comme une priorité. Naples est considéré comme la possibilité la plus forte. Mais le plus gros problème dans tous les cas est son salaire énorme – même si Barcelone accepte d’en payer une partie, il est difficile de trouver un acheteur.

Une autre destination rumeur est un autre club de la Liga, bien qu’il n’ait pas encore été révélé lequel c’est.