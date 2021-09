Miralem Pjanic s’en prend à Ronald Koeman et affirme que le manager de Barcelone lui a “manqué de respect” lors de la première saison au Camp Nou

in

Le milieu de terrain de Barcelone Miralem Pjanic a critiqué la gestion de Ronald Koeman à son égard suite à un transfert de prêt à Besiktas.

L’international de Bosnie-Herzégovine a assoupli les problèmes financiers du club en prenant une réduction de salaire de 3,4 millions de livres sterling pour rejoindre l’équipe turque pour la saison 2021/22.

Pjanic était un vainqueur en série avec la Juventus, mais a lutté pendant quelques minutes à Barcelone

Pjanic n’a commencé que six matchs de Liga pour Barcelone

Après son arrivée au Camp Nou il y a tout juste un an, il semble que l’ancienne star de la Juventus n’ait pas d’avenir au Barça, du moins tant que Koeman est aux commandes.

Il a eu du mal à avoir un réel impact en Espagne et n’a joué que 30 fois dans toutes les compétitions sans inscrire un seul but ou une seule passe décisive.

Maintenant, il est à Besiktas dans l’espoir de retrouver une certaine forme – et il a eu quelques mots d’adieu pour le manager du Barca Koeman.

Pjanic a déclaré à Marca: “Il y a eu un moment où je jouais moins, les choses se compliquaient. Et quand je jouais, c’était difficile physiquement et mentalement d’être bien, parce que ça tuait ma confiance en moi, parce que je n’avais aucune communication avec [Koeman].

« C’était très étrange, car un entraîneur est celui qui dit qui joue et qui ne joue pas, mais il y a différentes façons de faire les choses. Je suis un joueur qui peut tout accepter mais j’aimerais toujours qu’on me dise les choses en face à face. Pas comme si de rien n’était et que j’avais 15 ans.

Koeman tente de rafraîchir l’équipe du Barça

Lorsqu’on lui a demandé s’il n’avait pas été respecté au Barça, Pjanic a répondu: “Par l’entraîneur, oui.”

Pjanic espère que son déménagement à Besiktas relancera sa carrière après 12 mois de difficultés en Espagne.

Il a sans aucun doute le talent qui a fait de lui une figure si populaire lors de son passage en Serie A dans deux des plus grands clubs de la ligue, la Juventus et la Roma.

Au cours de son séjour dans les deux clubs, il a joué 363 fois au total dans toutes les compétitions, marquant 52 buts et contribuant à 85 passes décisives.

Alors qu’il aspire à un redémarrage de sa carrière, son Barça espère également que ce sera une nouvelle aube pour eux après toutes les difficultés financières qu’ils ont subies au cours de la fenêtre de transfert.

Ils n’avaient pas d’autre choix que de laisser partir Lionel Messi à l’expiration de son contrat et de laisser d’autres grands noms sortir comme Antoine Griezmann.

