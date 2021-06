Miralem Pjanic souhaite quitter Barcelone et revenir en Serie A – rapport

Le transfert de Miralem Pjanic à Barcelone a été tout sauf parfait jusqu’à présent. Son transfert pour 60 millions d’euros a été l’un des échecs de transfert les plus connus de Barcelone ces dernières années.

La bonne nouvelle pour Pjanic est qu’il y a encore plusieurs clubs intéressés par ses services. Son temps au Barça a comporté si peu de temps de jeu que sa valeur n’a pas vraiment beaucoup fluctué.

Son premier désir est de retourner en Italie et en Serie A. La Juventus et l’Inter Milan souhaitent tous deux faire un pas, la Juventus étant en mesure d’offrir un package d’échange de joueurs plus attrayant.

Le rapport estime qu’un transfert est peu probable mais qu’un prêt ou un échange pourrait avoir lieu. Rodrigo Bentancur et Matthijs De Ligt sont mentionnés comme deux joueurs comme Barcelone.

Cependant, il y a aussi des clubs de Premier League qui peuvent être dans le mélange, cependant, son désir de retourner en Italie pèsera probablement lourdement dans tout accord d’échange qui aura lieu.