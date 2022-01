Mirambell précipite ses chances de se qualifier pour les Jeux

01/06/2022 à 11h30 CET

L’Espagnol Ander Mirambell, pilote de skeleton, va précipiter ses options pour sceller sa qualification aux Jeux olympiques d’hiver de Tokyo 2022 lors des deux dernières épreuves de Coupe du monde qui se dérouleront à Wintenberg (Allemagne) le 7 janvier et à Saint Moritz (Suisse) le 14 du même mois .

Mirambell, qui a déjà participé aux Jeux Olympiques de Vancouver (Canada) 2010, Sotchi (Russie) 2014 et Pyeongchang (Corée du Sud) 2018, tentera d’atteindre sa quatrième participation consécutive à deux épreuves décisives pour son avenir.

Avec plus de 177 courses derrière lui, Mirambell Il tentera d’obtenir un laissez-passer pour Pékin avec lequel clôturer son cycle olympique. Le skeletoneur arrivera au premier rendez-vous de Wintenberg après avoir ajouté une médaille d’or et deux de bronze à l’America’s Cup à Lake Placid (New York, États-Unis) avec laquelle il a réalisé un bon nombre de points pour atteindre les Jeux Olympiques.

Options Mirambell Ils sont hauts et il s’élancera de Wintenberg à 10h00 ce vendredi dans une course dont l’objectif sera de rester devant ses concurrents. La saison dernière, il a terminé à la dix-septième place sur la piste allemande. Plus tard, il devra consolider son objectif à Saint Moritz, où il garde de bons souvenirs après s’être qualifié pour les JO 2018 sur les pistes suisses.