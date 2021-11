Miranda contre Guanini, et deux débutants à Madrid

Communiqué de presse

Après avoir organisé le premier événement post-pandémique en juillet dernier, il revient « Le jour des boxeurs » le 12 décembre à Movistar Academy Magariños la deuxième édition de cet événement organisé par le promoteur The Boxer Club.

Ce gala comprendra quatre matchs professionnels et six matchs amateurs. Le match de fond sera le différend pour le titre WBA Intercontinental Featherweight entre le double champion d’Espagne des poids plume et le n ° 8 du classement WBA. Jennifer Miranda (5-0, 1 KO) contre l’Argentine Jorgelina Guanini (9-2-2, 1 KO) Ancien champion du monde IBF des super-mouches. Combattez à distance de 10 rounds de deux minutes.

Cet événement aura d’autres attractions telles que les débuts de boxeur professionnel de The Boxer Club Schools; Enrique Florentino (TBC-Asturbox) dans le poids léger, Rogger Smith Rivera (TBC Castelo) dans le super poids mouche ou le deuxième combat de David Cabrera (1-0, 0 KO) (TBC Fuenlabrada) chez les poids welters après avoir fait ses débuts avec la victoire en octobre dernier.

Dans les prochains jours, la composition finale, les rivaux des combats professionnels, ainsi que la prévente des billets seront annoncés.