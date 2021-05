La disposition générale du loft iCarly est la même, avec ce monte-charge inexpliqué à l’avant et au centre. Cependant, l’ensemble original était plus, dirons-nous, funky. Spencer était un artiste affamé, construisant constamment des statues à partir de déchets (comme l’homme de bouteille en plastique que l’équipe a recréé pour le redémarrage), et son appartement reflétait cela. Les couleurs loufoques et les meubles dépareillés ont renforcé la personnalité chaotique de Spencer.