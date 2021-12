Miranda Cosgrove promet une deuxième saison encore plus loufoque et folle du nouveau iCarly – ainsi que le retour de certains visages familiers. Le redémarrage de Paramount + est à mi-chemin du tournage de sa deuxième saison après ses débuts en juin 2021, et Cosgrove a déclaré à PopCulture.com en exclusivité que ce serait un moment spécial pour les fans d’OG de la série.

« En ce moment, nous sommes à mi-chemin du tournage de la saison 2, et ça a été tellement amusant », a-t-elle déclaré à PopCulture dans le cadre de son partenariat avec le concours Girls Save the World de HP. « J’ai l’impression que la première saison consistait en quelque sorte à établir les nouveaux personnages et également à établir où se trouvent les anciens personnages 10 ans plus tard, mais cette saison est plus juste pour s’amuser, devenir un peu maladroit et fou, et entrer vraiment situations étranges. »

« Nous avons plus de cascades », a-t-elle poursuivi à propos de la deuxième saison. « Nous avons plus de personnes de retour de la série originale, et nous venons de passer un très bon moment. » En repensant au premier appel téléphonique qu’elle a eu avec les co-stars Jerry Trainor (Spencer Shay) et Nathan Kress (Freddie Benson) au sujet d’un éventuel redémarrage d’iCarly, Cosgrove a admis qu’elle était « vraiment nerveuse ».

« Quand j’ai appelé Jerry et Nathan pour la première fois et que nous avons parlé au téléphone de l’idée de le faire, nous étions tous comme, je ne sais pas, peut-être que nous ne devrions pas faire ça », a-t-elle expliqué. Ensuite, le trio a conçu l’idée de redémarrer la série pour les fans originaux d’iCarly qui avaient grandi. « C’est donc génial de pouvoir faire, transformer une émission pour enfants en une émission familiale pour adultes », a expliqué la star de Mission Unstoppable.

Revenir dans le monde de Carly Shay a été « dingue », a déclaré Cosgrove à PopCulture. « Je n’ai jamais pensé quand je faisais l’iCarly original que je pourrais à nouveau jouer Carly à 26 ans. Alors je viens de passer un très bon moment. » Travailler à nouveau avec Kress et Trainor a été particulièrement spécial : « Ce sont deux de mes meilleurs amis. Je suis enfant unique et j’ai l’impression qu’ils sont les plus proches d’avoir des frères pour moi », a expliqué Cosgrove. .

Servir également de producteur exécutif pour la série a été une expérience totalement différente pour l’ancienne enfant star. « J’ai l’impression que ça a été cool parce que sur l’original [show], aucun de nous n’avait vraiment de contrôle créatif et maintenant nous avons tous notre mot à dire sur les personnages et les lignes que nous disons et tout ce que nous faisons », a-t-elle déclaré. « C’est donc beaucoup plus collaboratif et c’est génial. »

Cosgrove s’est également efforcée de lutter contre la crise actuelle du changement climatique grâce à son partenariat avec la campagne Girls Save the World de HP, qui encourage les filles âgées de 13 à 18 ans à proposer des solutions à un problème environnemental local dans leur communauté pour avoir l’opportunité de gagner. jusqu’à 50 000 $ en possibilités de financement et de soutien.

(Photo : HP/Les filles sauvent le monde)

« Je suis ravi d’entendre quelles sont toutes les idées de ces personnes – ce qu’elles proposent – et simplement pour autonomiser les jeunes filles », a déclaré Cosgrove. « Et je pense que beaucoup de gens en faisant cela, ils vont se rendre compte à quel point ils sont intelligents et quelles bonnes idées ils ont, et j’espère que cela leur restera tout au long de leur vie. » Les soumissions doivent être envoyées le 18 janvier 2022 – pour en savoir plus sur la campagne Girls Save the World de HP, cliquez ici. iCarly diffuse maintenant sur Paramount+.