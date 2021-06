Miranda Cosgrove révèle la star invitée OG iCarly qui l’a le plus impressionnée

L’invité de l’artiste musical One Direction a joué dans l’épisode de la saison 6 intitulé à juste titre “iGo One Direction” en 2012. Dans l’épisode, le populaire groupe britannique est apparu dans l’émission Web fictive. Au cours de l’épisode, après le retour de Carly d’un voyage, elle a eu “Jungle Worms” et quand Harry a bu dans sa bouteille d’eau contaminée, il est également tombé malade. Carly (bien sûr) s’est occupée de la pop star, qui a rapidement commencé à craquer pour elle. Plus tard dans l’épisode, après que Styles se soit amélioré, il a toujours fait semblant d’être malade pour pouvoir être avec elle. L’épisode s’est avéré populaire avec 3,9 millions de téléspectateurs.