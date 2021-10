Ajouter Miranda Cosgroveblessure post-opératoire de s à la liste des mystères non résolus.

En 2011, la star d’iCarly était en tournée à travers le pays pour son premier album lorsque son bus de tournée s’est écrasé au milieu de la nuit, lui laissant une grave fracture de la cheville. Et bien que les médecins aient réussi à opérer sa cheville, l’actrice a remarqué que quelque chose n’allait pas lorsqu’elle a retiré son plâtre, comme elle l’a expliqué à l’acteur. Sean Hayes et Dr Priyanka Wali lors d’un épisode de leur podcast HypochondriActor.

« C’était tellement étrange, parce que quand je me suis réveillé, j’avais un plâtre, comme un plâtre doux, puis plus tard je suis revenu et ils l’ont enlevé », se souvient Miranda. « Et puis c’est à ce moment-là que j’ai remarqué le trou. Et je posais des questions comme : ‘Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que c’est ?’ Et puis je me suis dit : ‘Attends, pourquoi y a-t-il un trou dans ma jambe ?’ Alors, ils se disaient : ‘Oh, nous n’avons pas fait ça.’ «