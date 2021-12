Miranda Hart n’exclut pas le retour de la comédie après 6 ans d’absence

Tom Ellis a fait une apparition surprise et nous avons adoré ! (Photo : BBC)

Miranda Hart serait de retour dans sa sitcom éponyme bien-aimée après une longue pause de l’écran.

Le programme populaire suivi par l’humoriste se retrouve toujours dans des situations délicates ; travaillant dans son magasin de blagues avec sa meilleure amie Stevie, harcelée par sa mère arrogante et autour de son béguin Gary.

a été un succès instantané après sa première diffusion en 2009 sur BBC2 avant de passer à BBC1 en 2012 pendant trois ans.

L’acteur de Lucifer a joué l’intérêt amoureux de Miranda Hart pour la sitcom, qui a été diffusée à l’origine sur BBC Two en 2009 et a ensuite déménagé sur BBC One où elle a été diffusée pour trois séries et deux spéciaux.

La série a fait un bref retour en janvier dernier pour un spécial 10e anniversaire et Tom adorerait reprendre le rôle si l’occasion se présentait.

S’exprimant sur The Gaby Roslin Podcast, elle a déclaré: «Je pense que lorsque vous créez des personnages comme ça, avec lesquels vous vivez depuis longtemps, ils deviennent une partie de vous.

Je pense à eux de temps en temps, un peu comme tu le ferais avec un ami que tu n’as pas vu depuis un moment, ‘Oh, qu’est-ce qu’ils feraient…’

«Les circonstances ne se sont pas tout à fait alignées. Mais c’est quelque chose que je dirais que je n’exclus pas maintenant.

Miranda est disponible en streaming sur BBC iPlayer.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.





