Miranda Kerr aime Katy Perry plus que son ex-mari Orlando Bloom .

Miranda s’entend bien avec son ex et sa nouvelle fiancée (Photo: .)

On s’attend à ce que les gens détestent instantanément le nouveau partenaire de leur ex – mais dans le cas de Miranda Kerr et Katy Perry, le mannequin aime la popstar plus que son ex-mari.

Katy, 36 ans, s’est fiancée à Orlando Bloom le jour de la Saint-Valentin 2019 et ils ont depuis accueilli une fille, Daisy Dove, ensemble.

Orlando, 44 ​​ans, était auparavant marié au mannequin de Victoria’s Secret Miranda, 38 ans, de 2010 à 2013, et ils partagent un fils de 10 ans, Flynn.

Alors que Miranda et Orlando restent des amis proches, la star australienne a plaisanté en disant qu’elle aimait sa fiancée plus que lui.

La paire est souvent vue laisser des commentaires de soutien sur les Instagrams de l’autre, et en avril, Katy a rejoint Miranda sur une diffusion en direct pour soutenir sa marque de soins de la peau KORA Organics.

S’exprimant sur le podcast Moments avec Candace Parker, Miranda a déclaré: «Nous partons en vacances ensemble. Nous célébrons ensemble toutes les étapes importantes. Je veux dire, j’aime [Katy]. Je veux dire, il serait prudent de dire que je l’aime plus que le père de Flynn.

«Mais pour moi, en ce moment, il est comme un frère. La plupart du temps un frère agaçant. Alors elle m’aide à m’occuper de lui, parce qu’elle peut s’occuper de lui, et je suis tellement reconnaissante qu’elle soit là, car elle me soulage de la pression.

Miranda et Orlando se sont séparés en 2013 (Photo : Stefanie Keenan/. pour InStyle)

Parlant de la première fois qu’elle a rencontré Katy, Miranda a expliqué qu’Orlando l’avait invitée chez lui à Malibu, et ils ont immédiatement cliqué.

Elle a déclaré: «Nous nous sommes immédiatement entendus et j’ai vu comment elle était avec Flynn. Elle était très joueuse avec Flynn, elle n’essayait pas d’être sa mère. Elle était juste amicale et gentille, et c’est tout ce que vous pouvez demander.

Alors que Miranda a qualifié Orlando de son frère agaçant, elle a déclaré qu’elle et la star de Pirates des Caraïbes restaient des amis proches après le divorce, “parce que nous avons pu communiquer que la chose la plus importante était Flynn”.

Miranda s’est depuis remariée, se mariant avec le milliardaire co-fondateur de Snapchat Evan Spiegel, 31 ans, en 2017.

Le couple partage deux fils, Hart, trois ans et Myles, un an.

Miranda et Katy se sont entendues dès le départ (Photo: Instagram)

Pendant ce temps, Katy a encore plus d’amour pour son futur mari depuis qu’ils ont accueilli leur premier enfant ensemble, et a déclaré que voir à quel point il était un bon père pour Flynn l’avait fait tomber amoureuse de lui.

S’exprimant sur L’Officiel USA, le chanteur de Roar a déclaré: “La façon dont il s’est présenté pour lui et continue de se présenter pour lui, et les efforts qu’il fait et la distance qu’il parcourt, je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai fait cette décision consciente.

« Je me suis dit : « Voici le père de mes futurs enfants. » Je pouvais voir sa gentillesse, son empathie, son attention et sa tendresse. J’ai courtisé ça. J’étais comme, “D’accord, c’est différent.”

«Et c’est sa première fille, donc c’est un sentiment totalement différent pour lui. Je suis vraiment, vraiment reconnaissant de l’avoir. Et il se montre vraiment d’une manière très émotionnelle, ce qui est unique pour moi.

La popstar a commencé à sortir avec l’acteur de Carnival Row en 2016 et alors qu’ils se sont séparés un an plus tard, ils se sont réunis en février 2018 et se sont fiancés un an plus tard.



